Prenovili kegljišče Vodnjak

Dolenjski kegljači so se razveselili prenovljenega kegljišča, ki bo spet omogočilo tekmovanja na najvišjih državnih in mednarodnih ravneh. Obnova kegljišča, ki nosi letnico 1974, je ključnega pomena za nadaljnji razvoj tekmovalnega kegljanja v Novem mestu ter širše v regiji in državi. S prenovo bo pridobilo tudi rekreacijsko kegljanje.



»Načrtujemo, da bo kegljišče spet obratovalo od jutra do poznega večera, ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so zaupali našim programom in delu. Dosedanji rezultati so zagotovilo za nadaljnji razvoj, tako v smeri tekmovalnega športa kot rekreacije,« je izpostavil predsednik Kegljaške območne tekmovalne skupnosti Dolenjske in Bele krajine Igor Vesel in se zahvalil članom, ki so v teh težkih časih pokazali pripadnost društvu z donacijami za obnovo ter več kot 2000 urami prostovoljnega dela. »Dokazali smo, da sta športno udejstvovanje in delovanje v društvu del zdravega življenjskega sloga.«

