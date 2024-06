Podnebne spremembe povzročajo tudi to, da postaja tveganje za epidemije tropskih bolezni vse večje tudi v Evropi. Še več, pred dnevi je italijanska agencija Ansa posebej omenila tri države, Italijo, Albanijo in tudi Slovenijo, v katerih je to tveganje – čedalje večje in nepovratno. Evropska agencija za okolje financira raziskovalni projekt, ki se s kratico imenuje Eucra. Ena od bistvenih nalog Eucre je priprava rezultatov evropske ocene podnebnega tveganja. Tigrasti komar je prenašalec tropske bolezni, ki ji pravimo denga. FOTO: Abelbrata/Getty ImagesV njihovem zadnjem poročilu, ki so ga obj...