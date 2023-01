Premier in predsednica na delovnem kosilu, znano, o čem je tekla beseda

Premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta se danes srečala na prvem delovnem kosilu. Oba prepoznavata pomen odkritega in rednega dialoga za okrepljeno sodelovanje med institucijama v prihodnje, so zapisali na vladni spletni strani.

Neposreden in kontinuiran dialog med najvišjimi nosilci državnih funkcij lahko pripomore k iskanju rešitev za boljšo prihodnost in utrjuje pravo mesto politike v družbi, menita predsednika.

Zavezala sta se tudi k tvornemu sodelovanju tako pri domačih zadevah kot pri usklajevanju mednarodnih aktivnosti v dobrobit Slovenije.