Preiskovalno komisijo o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda bi vodil Lah ali Mahnič

Preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju stranke Gibanje Svoboda bi po predlogu, o katerem bo mandatno-volilna komisija DZ odločala na četrtkovi seji, vodil Tomaž Lah (Svoboda) ali Žan Mahnič (SDS). Podpredsednik bi postal Rado Gladek (SDS).

V Svobodi so za vodenje komisije predlagali Laha, v SDS pa Mahniča. Odločitev o predsedniku bo sprejela mandatno-volilna komisija in predlog posredovala poslancem.

Kot je razvidno iz predloga sklepa, objavljenega na spletnih straneh DZ, ima komisija poleg predsednika in podpredsednika 14 članov in 14 njihovih namestnikov, ki se imenujejo iz vrst poslancev. Svoboda ima sedem članov in prav toliko namestnikov, SDS pet, NSi in SD pa po enega.

Opozicija je preiskavo podprla, saj da je treba razjasniti ravnanje premierja, koalicija pa je ocenila, da gre za zlorabo za politično obračunavanje.

DZ je preiskavo odredil prejšnji teden

V poslanski skupini Levice so napovedali, da v preiskovalni komisiji ne bodo sodelovali. Kot so pojasnili, je državni svet po njihovem mnenju z zahtevo po preiskavi namreč očitno zlorabil institut parlamentarne preiskave. Poleg tega se jim zdi pomembneje najprej zaključiti obstoječe tri preiskave. Ne bodo pa nasprotovali predlogu, da bi komisijo vodil Lah, so dodali.

DZ je preiskavo odredil prejšnji teden. Državni svet je zahtevo za odreditev podal zaradi sumov, da so nosilci javnih funkcij vplivali na odločitve podjetja Gen-I, ki so vodile v finančno izčrpavanje družbe, zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe Star Solar in poslovanjem družbe Borzen. Sumijo tudi, da je prišlo do nezakonitega financiranja stranke Gibanje Svoboda v kampanji za državnozborske volitve leta 2022.

