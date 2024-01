Preiskava nesreče na tirih: Prometnik ni izdal opozorila

Tragična nesreča na tirih pri Postojni, ki se je zgodila 21. decembra lani, se je zgodila zaradi človeške napake. Na novinarski konferenci Slovenskih železnic, na kateri so predstavili zaključke notranje preiskave je pokazala, da je bil razlog za nesreči v celoti v človeškem dejavniku, saj so vse naprave delovale brezhibno.

Direktor družbe SŽ Infrastruktura Matjaž Krajnc je povedal, da je šlo za neoddajo najave vlaka in neizdajo obvestila s strani prometnika o vožnji vlaka.

»Vse naprave so delovale brezhibno. Temeljni vzrok za nastanek izrednega dogodka je neoddaja najave o vožnji vlaka s strani progovnega prometnika in neoddaja najave vlaka o odhodu s strani vlaka iz postaje, zaradi česar skupina delavcev ni bila obveščena o vožnji vlaka. Ob tem so bili še moteči faktorji, zaradi katerih ni oddal obvestila. Blagovni prometnik je neposredno pred dogodkom opravljal pogovor po službenih napravah v privatne namene.«

Krajnc je povedal, da so bili tudi posredni vzroki, in da bi lahko nekateri s svojim ravnanjem omilili, ne bi ga pa mogli preprečiti. »Čuvaj je je imel pri sebi izvleček voznega reda in bi se moral zanašati nanj, čeprav ni dobil obvestila o odhodu vlaka. Vlak je imel zamudo, moral bi biti že pred časom na lokaciji. Torej napaka je bila tudi v čuvaju, ker se ni zanašal na vozni red.«

Že prejšnji teden je bilo, na podlagi ugotovitev ministrstva za infrastrukturo znano, da več udeleženih oseb neposredno pred nesrečo ni izvedlo predpisanih varnostnih protokolov.

Še vedno poteka tudi predkazenski postopek policije, ki se nanaša na preiskavo suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Govorice o delu prometnika

Na vprašanja, ali drži, da so se v začetku meseca nekateri pritožili nad delom prometnika, ki naj bi zagrešil usodno napako, so povedali, da je bil »prometnik, ki je naredil napako, dober delavec, je pa res, da je bil leta 2017 vpleten v neki drugi incident. Govorice, da naj bi se nekateri pritoževali nad njegovim delom, so na slovenskih železnicah zanikali.« Povedali so, da niso seznanjeni nad pritožbami, prej obratno.

So pa potrdili, da naj bi prometnik, ki je storil usodno napako, tik pred nesrečo preko službenih informacijskih kanalov opravljal pogovor, ki je bil zasebne narave.

Direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je dejal, da je preiskava poteka v več nivojih. »Eno preiskavo vodimo interno na SŽ, druga se odvija v sklopu državnega preiskovalca, mislimo, da bo končana nekje marca, čeprav je rok eno leto, potekajo tudi preiskave, ki jih izvajajo kriminalisti. Naša preiskava je končana hitro, da se preprečijo morebitne ponovitve napak, da se stvari čim prej izboljšajo, če je težava v protokolih.«