Prehiteli Martina in blagoslovili mošt (FOTO)

EN HRIBČEK BOM kupil, bom trte sadil, prijatle povabil, še sam ga bom pil. Za stare, za mlade, za luštne ljudi, za vsakega trta rodi,« je ponarodela, napisal pa jo je Anton Martin Slomšek. Odmevala je tudi v zidanici Bašelj na Goloušniku, kjer se je sklenil 13. pohod po obronkih Trške gore.

»Vsako leto se zberemo, menjamo pa lokacije, kjer končamo in opravimo blagoslov moštva. S tem kar pohitimo, saj imamo po navadi vinogradniki za martinovo v gosteh svoje trgače in vse, ki so pomagali celo leto v vinogradu, zato med prvimi blagoslovimo mošt,« nam je na cilju razložil Marjan Lisac, predsednik Društva vinogradnikov Trška gora-Novo mesto, potem pa nas povabil v svojo družbo.

Pohod so začeli pri gostilni Pugelj v Ždinji vasi, potem pa stopili mimo Vrčkove zidanice in vinotoča Malnar. Prva postojanka je bila pri zidanici Redek, kjer so se po prvem vzponu okrepčali, potem pa pot nadaljevali prek Goloušnika do zidanice Bašelj. Gostitelja, zakonca Bašelj, sta na mizo prinesla vina in domače pecivo.

Pozorno so poslušali nekdanjega župnika.

Predsednik in nekdanji župnik ob blagoslovu

Nekdanji župnik je v nagovoru slikovito opisal pomen svetnikov, ki so v Sloveniji priljubljeni.

Kolikor čebule, toliko mesa

Darko Bašelj obdeluje 1500 trt. Nad kletarjenjem in vinogradništvom ga je navdušil oče, pridela pa do 4500 litrov vina – prevladuje cviček, v kozarce pa so minulo soboto točili še frankinjo, žametno črnino, rizling in dolenjsko belo. »V prodajo gre zelo slabo. Trg je menda prenasičen, pa ti veliki vinogradniki so povsem potlačili nas male,« je potarnal Darko, ki je z družino obnovil vinograd in zgradil lično zidanico, ki spada v ponudbo projekta Odprtih zidanic.

Za vse pohodnike so organizatorji pripravili tudi nekaj na žlico, golaž. »Recept je preprost: kolikor čebule, toliko mesa. Najprej sem potenstal čebulo, potem dodal meso. Vse to smo zalili, skuhali do konca in začinili. Za 100 ljudi praviloma naredimo, tudi tokrat smo in spet zadeli,« je ponosno povedal glavni kuhar Ljubo Murn, oče nekdanjega kolesarskega asa Uroša Murna, zdaj selektorja moške reprezentance. Murnovi na Trški gori premorejo vinograd s 400 trtami. Pri Ljubu je bila gneča, po nekaj žlicah je bilo tudi lažje spet nazdraviti, nato pa je bilo že vse nared za pohod.

Ljubo je skuhal izvrsten golaž.

Družina Bašelj se je izkazala kot odlična gostiteljica.

Izkušeni Jože Tori

»Dragi pohodniki, člani vinogradniškega društva, vsi lepo pozdravljeni na letošnjem martinovanju. Bo malce drugače, a upam, da domov odnesete nekaj za svoje življenje. To ni krst mošta, to je blagoslov moštva. Krstimo samo ljudi, drugo blagoslavljamo,« je uvodoma povedal Jože Tori, mož in oče dveh otrok, do leta 1994 pa tudi župnik na Otočcu. Blagoslovi mošta mu niso tuji. »Večkrat jih opravljam v Krkinem hramu za Krko, tovarno zdravil,« nam je zaupal tako rekoč domačin s Trške gore.

Koroško-dolenjska zdravica na Trški gori

Gostitelj Darko Bašelj je bil vesel vseh zbranih.

»Martinovanje je praznik zahvale, prijateljstva in ljubezni. Ob tem bomo izrekli tudi nekaj prošenj: vsak jih ima, in prav je tako. Prosimo za vse vinogradnike in vse tiste, ki so trgali, sadili, rezali, škropili in kakor koli drugače pomagali. Prosimo tudi za družino Bašelj, ki nas je tu gostila, da to lepo navado ohrani,« je poudaril Tori, potem pa v latinščini blagoslovil mošt v imenu boga Bakhusa, sv. Martina in vseh vinskih bratcev.

Tori je v 20-minutnem nagovoru slikovito opisal pomen svetnikov, ki so v Sloveniji priljubljeni. Opozoril je na sv. Martina, ki ljudi uči hvaležnosti in dobrodelnosti, sv. Miklavža, ki daje priložnost vsem, da skrivaj obdarujejo sočloveka, na sv. Antona Puščavnika, ki goduje v času kolin, in sv. Jurija, čigar praznik pride po veliki noči, ko mora biti vinograd urejen (obrezan in okopan), v kleti pa še vsaj 10 litrov vina. Je pa Tori spomnil vse, da so tod svojčas vinograde imeli tudi stiški opati. »Župnik in kaplan, ki je živel v gradu Bajnof, sta hodila dan pred martinovim in pobirala desetino pri vinogradnikih. Ko sta prišla k hiši, je gospodar takoj vprašal župnika, ali bo kaj pil. Pa je župnik vedno rekel: daj mi tistega od zida. Če ste na Trški gori in vam ponudijo, da bi kaj spili, vedno recite, dajte mi tistega od zida. Tam je najboljše vino,« je vse poučil Jože Tori. Zbrani so ga poslušali pozorno, vsak pa je na pohod prišel s svojim namenom, razlogom.

Povprečno »Moram reči, da je letina povprečna. Malce več dela terja tako pri obdelavi kot v kleti, saj je bilo zahtevno leto za trto. Svoje je naredila toča, tudi padavin je bilo veliko. Ko udari toča, trta miruje dva tedna, je na bolniški,« je Marjan Lisac ocenil letošnji pridelek v vinogradu.

S Koroškega na Dolenjsko

»Tu sem domačin, z Daljnega Vrha sem doma. Spodaj tule imam zidanico. Vsako leto se z veseljem udeležim pohoda. To je naš lepi pohod,« je bil nad hojo in druženjem navdušen Tomaž Papež.

»Na pohodu smo prvič. Imamo pa prijatelja Jureta Ferlina s Koroškega, njegova žena Sabina pa je z Dolenjske. Odločili smo se, da pridemo na Dolenjsko, da preverimo te kraje in pijačo. Prvi vtisi so zelo dobri, izbira je bila prava: tako vina kot žene,« pa je Jaka Vrečko, pohodnik z Raven na Koroškem, pojasnil, zakaj se je druščina s Koroškega odpravila na sobotni pohod.

Jože Tori ga je blagoslovil.

Martinovo je tudi praznik prijateljstva.

»S temi pohodi smo želeli Trško goro predstaviti širši javnosti. Poleg tega imamo še pohod po Slakovi poti pa Pohod po cvičkovi gazi, ki ga organizira Turistično društvo Otočec. Menim, da je Trška gora s temi pohodi in tudi podporo Mestne občine Novo mesto pridobila prepoznavnost,« je sklenil Marjan Lisac, predsednik Društva vinogradnikov Trška gora-Novo mesto.