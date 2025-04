Po uvedbah carin je več kot 50 držav naredilo pričakovano potezo

Več kot 50 držav je stopilo v stik z Belo hišo v želji po carinskih pogajanjih, je danes dejal gospodarski svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Kevin Hassett. Države, ki so predlagale začetek pogovorov, »to počnejo, ker se zavedajo, da bo zanje veljal velik del teh carin«, je zatrdil.

V soboto so začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA, ki jih je pod oznako vzajemne carine za večino držav in ozemelj po svetu, tudi Evropsko unijo, uvedel ameriški predsednik Trump. Za okoli 60 držav in EU bodo 9. aprila uvedene še višje carine. Za EU bo skupna dodatna carinska stopnja pri 20 odstotkih.

Kevin Hassett FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Hassett je nasprotoval tezi, po kateri bo uvedba novih carin kaznovala predvsem ameriško gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Mislim, da ne bomo videli večjega učinka na potrošnike v ZDA,« je za ameriško televizijo ABC vztrajal predsednik ameriškega nacionalnega gospodarskega sveta Hassett.

Pričakujejo rast inflacije

Večina ekonomistov pričakuje, da bodo nove carine na uvožene izdelke povzročile rast inflacije in omejile potrošnjo. »Lahko bi prišlo do zvišanja cen,« je priznal Hassett, za katerega so nove carine način »poštene obravnave (ameriških) delavcev« in njihove zaščite pred nepošteno konkurenco.

Na vprašanje, zakaj Rusije ni na seznamu držav, za katere ZDA uvajajo nove carine, je gospodarski svetovalec poudaril, da potekajo pogajanja z Moskvo in Kijevom o vojni v Ukrajini. »Mislim, da se je predsednik odločil, da teh dveh vprašanj ne bo mešal. To ne pomeni, da bo Rusija dlje časa obravnavana zelo drugače kot vse druge države,« je dodal.