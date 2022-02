Predsednik slovenske politične stranke odstopil, sledi izredni kongres

Predsednik stranke Dobra država Bojan Dobovšek je izvršni odbor stranke danes obvestil, da odstopa s položaja predsednika stranke. Novega predsednika bodo izbrali na izrednem kongresu.

Odstop zaradi razhajanj glede nastopa na volitvah?

Dobovšek uradnega razloga stranki za odstop ni podal, neuradno pa naj bi se za to odločil po tistem, ko je prišlo do razhajanj v pogledih o tem, ali naj stranka na volitvah nastopi samostojno, ali pa naj se povezuje s podobno mislečimi strankami.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Dobri državi, so v preteklih letih zgradili močno lokalno mrežo in so pri koncu oblikovanja kandidatnih list za volitve v Državni zbor.

Na izrednem kongresu bodo odločali o morebitnem povezovanju z drugimi strankami, s katerimi si delijo poglede na prihodnji razvoj Slovenije, so še zapisali.