Predlog o izločitvi sodnice iz odločanja o zakonu o RTVS vložen

Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta in prvopodpisani pod predlogom za presojo novele zakona o RTV Slovenija, je podal predlog za izločitev ustavne sodnice Neže Kogovšek Šalomon iz presojanja o noveli, ki jo sodniki začenjajo danes.

To je storil, ker bi menda njeno dopolnilno delo na Mirovnem inštitutu lahko vplivalo na njeno pristranskost v tej zadevi. Inštitut je namreč sodeloval pri pripravi intervencije nevladnih institucij, ki je bila vložena na to temo v tem tednu, in tudi predreferendumski kampanji. Mirovni inštitut občasno sodeluje tudi s Pravno mrežo za varstvo demokracije, ta pa je sodelovala pri pripravi izhodišč novele zakona o RTVS.

Kot poroča Delo, je »glede izločanja mogoče reči le, da lahko izločitev sodnika predlagajo udeleženci postopka ali sodnik sam, vedno pa o tem odločijo drugi sodniki.« Kaj se bodo sodniki odločili, pa za zdaj še ni znano.

Izločitev sodnice lahko spremeni končno odločitev sodišča

Izločitev ustavne sodnice Neže Kogovšek Šalomon iz presojanja o noveli bi lahko pomenila, da bodo ustavni sodniki izglasovali razveljavitev zakona, saj so izglasovali tudi začasno zadržanje novele zakona o RTVS.