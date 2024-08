»Predlagam ustanovitev odreda “Šamarćina”«. So te besede res namenjene kot grožnja Pavlu Ruparju?

V stranki Glas upokojencev so dvignili glas in pravijo, da ostro obsojajo izjave vodje sektorja za umetnost na Ministrstvu za kulturo Roka Avbarja. Ta je na Facebooku zapisal: »Predlagam ustanovitev odreda “Šamarćina”. Ob vsakem neprimernem početju kogarkoli bi poklical na posebno številko, povedal koga šamariti in zakaj. Seveda se podrazumeva, da bi imel posebno izpostavo na Trstenjakovi, pred parlamentom in uradom predsednika. Jerovšek, Irgl, Lukšič, Kahl bi imeli tudi spremstvo odreda. Seveda bi obstoj Šamarćine arhivirali«.

Izrečene besede so zelo nevarne za družbo in za posameznika in napeljujejo na nasilna dejanja, ustanavljanja paravojaških organizacij, ki so po zakonu kaznivo dejanje. V tem primeru bi morala ukrepati policija, so prepričani v Glasu upokojencev.

Crlos Pascual, Tina Janežič, Eric Dean Scott, Intri Šraj in Rok Avbar. FOTO: Schintr.tumblr.com Predin Andrej

Od ministrice za kulturo zahtevajo, da Avbarja suspendira

Trdijo še, da so iz zanesljivih virov izvedeli, da je bilo zapisano namenjeno ustrahovanju njihove stranke, še posebej pa kot grožnja njihovemu predsedniku Pavlu Ruparju. O ministrice za kulturo Aste Vrečko zahtevajo, da Roka Avbarja suspendira s položaja, ki ga ima na ministrstvu, če tega ne bo storila, pa zahtevajo njen odstop.