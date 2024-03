Pred veliko nočjo si lahko nabavite jajca od inšpekcijsko odvzetih kokoši

Orova vas pri Polzeli je vasica s približno 90 prebivalci. Na obrobju Polzele pa deluje tudi edino slovensko Društvo za zaščito konj in ostalih živali. V sožitju živijo tam različne živali, pravzaprav jih je celo mnogo več, kot pa je tam živečih prebivalcev. Prav slednji pa so pred časom prejeli zanimivo pismo.

Med drugim je pisalo: »Tu so svoj dom našle inšpekcijsko odvzete živali. Več različnih vrst jih je. To so konji, poniji in osli, pa krave, mačke in dve psički, tu so doma tudi kozice, kunci, račke, goske, pegatke, pa purani, grlice in prepelice. Seveda je tu doma tudi veliko število rešenih kokoši.«

»Mi jim pravimo kar, da so to srečne kure, saj se lahko prosto sprehajajo po posestvu, veselo kokodakajo in pridno nesejo domača in debela jajčka, takšna, kot smo jih bili vajeni še iz časov naših babic in dedkov, s posebnim, domačim okusom. Po kratki zimi, ko so si vzele čas za počitek, so jih začele že spet nesti. Kar nekaj vas jih že kupuje pri nas. Mi vam zaupamo, zato jih prodajamo na zaupanje. Kar pomeni, da pridete, si jih iz hladilnika sami vzamete in položite denar v skrinjico nad njim. Vsak dan naložimo vanj kar nekaj škatel ...«

Prinesite škatlo

Rešene kure, kot jim pravijo, so menda najbolj srečne in tudi njihova jajčka naj bi bila izvrstnega okusa. »Vabljeni torej, da se o tem tudi sami prepričate,« so še spodbudili krajane, obenem pa jih pozvali, da prinesejo seboj še kakšno prazno škatlo.

Delavci v Društvu za zaščito konj in ostalih živali so prepričani, da bodo v naslednjih dneh in tednih, sploh, ker se velika noč že nezadržno bliža, samo še bolj pridne in prizadevne. Ob tem pa poudarjajo, da se tudi na ta način oziroma s prodajo jajc, trudijo priti do kakšnega dodatnega evra za prehranjevanje, veterinarske storitve in na splošno za dobrobit živali, ki so pri njih našle srečnejše pogoje.

In še: škatla z desetimi kokošjimi jajci stane 3 evre, medtem ko dobite 10 račjih ali puranjih jajc za 5 evrov. Ta seveda niso vedno na voljo, kakor tudi ne gosja, ta so po 8 evrov.

