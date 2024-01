Pred poslanci spremembe, ki se dotikajo volilna zakonodaje in gospodarskih zakonov

Poslanci bodo na današnji seji odločali o noveli zakona o volitvah v DZ, ki odpravlja omejitev pravice voliti osebam, ki so postavljene pod skrbništvo. Obravnavali bodo tudi predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki zakon usklajuje z ustavnimi spremembami. Na mizi poslancev bo tudi več gospodarskih zakonskih predlogov.

Koalicija, ki je predlog novele zakona o volitvah vložila v DZ, želi vrniti aktivno in pasivno volilno pravico, ki državljanom omogoča voliti in biti izvoljen, približno 3500 osebam. S skrajšanim postopkom obravnave zakona želijo omogočiti, da bi te osebe lahko glasovale že na letošnjih evropskih volitvah.

Za sprejem zakona je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev. Glede na soglasno podporo matičnega odbora DZ je pričakovati, da bo na seji tudi potrjen.

Koalicija je vložila tudi predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki zakon usklajuje s spremembami ustave iz leta 2013. Te so med drugim uvedle zavrnitveni kvorum in zožile nabor predlagateljev referenduma. Predlog zakon usklajuje še z odločbo ustavnega sodišča glede referendumskega spora.

DZ bo odločil, ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, za kar je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih poslancev.

Spremembe, o katerih bodo razpravljali

Poslanci bodo imeli na mizi tudi več gospodarskih zakonskih predlogov. Tako bodo glasovali o predlogih novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank, s katerima se v slovenski pravni red prenaša določbe evropskih direktiv.

S predlogom zakona o izvrševanju proračunov za 2024 in 2025 se bo tudi v izvedbeni proračunski zakon vneslo poseben proračunski sklad za financiranje obnove po lanski ujmi, poslanci pa bodo imeli pred seboj še predloga novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ter zakona o tržni inšpekciji. S prvim se v slovenski pravni red prenaša določbe direktiv EU, z drugim pa želi vlada izboljšati delovanje tržnega inšpektorata.

Medtem pa je DZ civilnodružbeni predlog novele zakona o varstvu okolja glede izenačevanja standardov sosežiga s tistimi v sežigalnicah odpadkov zaradi težav pri vlaganju dopolnil na predlog koalicije umaknil s tokratne seje.