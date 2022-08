Greste ta vikend na pot? Dobro premislite, pričakujejo se zastoji

Med bolj obremenjenimi bodo gorenjska avtocesta, primorska avtocesta v obe smeri, ljubljanski obroč (južna in zahodna obvoznica ter razcepi), dolenjska in štajerska avtocesta.

Prav tako se ta konec tedna v soboto in nedeljo podnevi pričakuje zastoj na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. V ponedeljek, 15. avgusta, je praznik v Avstriji, Italiji, Franciji, na Hrvaškem in v Sloveniji (omejitev tovornega prometa med 8. in 22. uro).

V naslednjem tednu (ponedeljek zvečer in torek) podnevi se pričakujejo zastoji pred mejnima prehodoma Karavanke in Šentilj proti Avstriji. Če bodo daljši, je možnost tudi zapiranja predora Šentvid in Karavanke. Bolj obremenjene bodo tudi ceste v okoliški krajih omenjenih odsekov. Pričakovati je tudi močno povečan promet proti izletniškim točkam, polna počivališča in parkirne prostore ter čakalne dobe na bencinskih servisih.

Voznike pozivamo, da se držijo prometnih pravil, da so strpni, načrtujejo pot, spremljajo prometne informacije in potujejo morda po manj obremenjenih poteh. Vedno pa se na pot odpravimo spočiti, z dovolj tekočine in z brezhibnim vozilom.

V noči na soboto bo sprememba prometne ureditve na delu hitre ceste H3 med Bežigradom in Šiško, kjer bo promet potekal dvosmerno po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer. Uvoz Industrijska cona Šiška bo ostal zaprt do konca gradnje oziroma popravila.

Prehajanje državne meje na slovensko-avstrijski meji zunaj (nekdanjih) mejnih prehodov še naprej ne bo možno, avstrijski mejni organi pa bodo lahko pri prehodu meje izvedli mejno kontrolo. Ob prometnih konicah bo zato lahko prihajalo do povečanih čakalnih dob na vstopu v Avstrijo (predvsem tovornih) vozil na Šentilju in Karavankah. Sicer pa še pri prehajanju meje veljajo nekatere omejitve zaradi zdravstvene situacije doma in v svetu. Priporočamo splošno spremljanje situacije v Sloveniji in pri potovanju v tujino, saj se na podlagi zdravstvenih ukrepov velikokrat spreminja gostota prometa na vstopih in izstopih oziroma mejnih prehodih. Na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov na kontrolnih točkah.

Preden se odpravite na pot, preverite še vremensko napoved.

Prihajajoči konec tedna in preostanek meseca do začetka šolskega leta policija ocenjuje kot prometnovarnostno bolj rizična zaradi zgostitev na cestah in povečanih prometnih tokov, zaradi česar policisti izvajajo intenzivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Trenutno poteka tudi akcija Hitrost, v okviru katere so v prvih štirih dneh ugotovili preko 800 prekoračitev hitrosti, vse poletje pa izvajajo tudi dejavnosti, povezane s turistično sezono.