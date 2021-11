Praznični december v Ljubljani? Možno je, da bodo vse skupaj pospravili

Bliža se zadnji novembrski petek. Dan, ko bodo prestolnico razsvetlile praznične luči. V običajnih razmerah, so na mestni občini Ljubljana prižig luči pospremili s slavjem in različnimi dogodki, ki so v center privabili veliko množico ljudi. A letos bo drugače. Tako kot lansko leto tudi letos zaradi slabe epidemiološke slike v državi množična prireditev ob prižigu prazničnih luči odpade. Prav tako še ni povsem jasno, kakšen bo prazničnem december v Ljubljani. Ljubljanski župan Zoran Janković ne izključuje možnosti, da bodo vse skupaj pospravili.

Decembrska Ljubljana 2020. Foto: Marko Feist

»Luči so postavljene, postavljamo smreke in stojnice se pripravljajo. Pripravljamo se, da bi v skladu s pogoji omogočili prijetno in varno praznovanje. Če mene vprašate, sem takoj za to, da se naredi vstop za PC, če to smem narediti. A zakon, ki bo izdan, mora veljati za vse v naši državi,« je pred dnevi na novinarski konferenci dejal ljubljanski župan Zoran Janković. Razkril je, da je pred dnevi o prazničnem decembru govoril tudi z direktorjem NIJZ Milanom Krekom. Ugotovila sta, da so bolj kot stojnice trenutno problematični dogodki in prireditve, ki so predvidene ob praznovanju novega leta. Krek naj bi predlagal, da se prireditve izvede pod enakimi pogoji kot Festival Ljubljana, ko so na prizoriščih postavili sedeže na ustrezno varnostno razdaljo, a Janković meni, da to ne bi bilo izvedljivo, saj pozimi zaradi vremenskih razmer nihče ne bi želel sedeti na mrzlem. S Krekom naj bi zato prišla na idejo, da se na tla nariše kroge, v katerih bi stali obiskovalci prireditve. Na ograjeno prizorišče bi spuščali samo tiste s pogojem PCT, župan pa tudi zagovarja pogoj PC. A če stanje ne bo dopuščalo dogodkov, se lahko zgodi tudi to, da vse skupaj odpade.

Po kuhančka z osebno izkaznico

Turizem Ljubljana je trenutno v sklepni fazi razpisa prazničnega sejma, zato nam veliko informacij o samem sejmu še niso dali. Pravijo pa, da so cene in lokacije sejemskih hišic navedene razpisu in da se cene od zadnjega prazničnega sejma niso spremenile. Na vprašanje, kako nameravajo preverjati pogoje PCT, ki so trenutno v veljavi, odgovarjajo: »Spodbujali bomo ponudnike, da spoštujejo predpisana pravila in preverjajo izpolnjevanje pogojev obiskovalcev. Obenem bomo tudi obiskovalce pozivali k spoštovanju ukrepov. Pozorno bomo spremljali navodila in priporočila NIJZ in se sproti prilagajali situaciji.«

Cena najema hišice na prazničnem sejmu 2021 za darilni program znaša 1.700 evrov. Cena najema malih gostinskih hišic znaša od 3.000 do 6.000 evrov, cena je odvisna od lokacije. Dodatno se zaračuna še pavšal za elektriko v višini 1.000 evrov. Cena najema velikih gostinskih hišic se prav tako razlikuje glede na lokacijo. Zanje je treba odšteti od 5.000 (na Gallusovem nabrežju) do 15.000 evrov na Cankarjevem nabrežju. Temu je treba dodati pavšal za elektriko v višini 1.500 evrov in DDV.