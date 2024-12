Praznična tradicija v Šiški: Gasilci povezujejo skupnost z otroško smreko

Direndaj, ki ga je lahko videl vsakdo, ki je šel v soboto mimo gasilskega doma, v katerem domuje PGD Zgornja Šiška, se je zdel skoraj kot kakšen magnet. Pa saj je pozitivna energija, ki je od tam vela, slednjič kar posrkala kakšnih 400 obiskovalcev, ki so se pridružili dogajanju, v prvi vrsti namenjeno najmlajšim. Šlo je za dogodek, ki so si ga že pred časom izmislili gasilci PGD Zg. Šiška in s katerim so želeli povezati otroke, ki prebivajo v njihovem rajonu med Brdom, Drenikovo ulico, železniško progo in obvoznico. 1905 JE LETNICAustanovitve PGD Zg. Šiška. Govorimo o območju, v katerem se ...