Pravljična dežela in Božičkov vlak! Decembrske atrakcije za mlade in stare

Začetek najbolj prazničnega meseca v letu je včeraj zaznamoval tudi uvod v pravljične dogodivščine, ki jih organizirajo Slovenske železnice. V družbi prvošolcev z OŠ Zadobrova iz Ljubljane smo se na ploščadi ob prvem tiru srečali s pravljičnimi junaki, dvema vilama in palčkom.

Direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic mag. Darja Kocjan je zbrane povabila na letošnja adventna, božična in silvestrska potovanja na različne konce Slovenije, med drugim v Maribor in Koper, ter čez mejo v kraje, ki slovijo po čudoviti praznični okrasitvi, kot so Dunaj, Trst, Salzburg, Praga, Budimpešta in Zagreb.

12 VOŽENJ bo opravil Božičkov vlak.

»Vabimo vas, da se peljete tja varno in trajnostno,« je dve največji prednosti vožnje z vlakom na praznovanja izpostavila direktorica. Praznični vlaki so namreč električni, poleg tega pa elektrika, ki jih poganja, prihaja iz 100-odstotno obnovljivih virov.

Pravljični junaki

Tudi letos bo glavna zanimivost za otroke znameniti Božičkov vlak, na katerem bodo lahko najmlajši 14. in 15. decembra srečevali pravljične junake. Notranjost bo okrašena z lučkami in snežinkami. Vlak bo opravil 12 voženj, vozni red bodo kmalu razkrili na spletni strani Slovenskih železnic.

Najtežje pričakovani gost je bil seveda Božiček. Fotografije: Dejan Javornik

Vile pa bodo od 20. decembra dalje spremljale najmlajše na 11 vlakih v Pravljično deželo Celje. Avtorica in koordinatorka slednje Vladimira Skale je obljubila, da bo 25. leto pravljične dežele navdušilo.

Vozn i redi izrednih prazničnih vlakov bodo objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic.

V brezplačnem programu se bodo zvrstili koncerti, balet, delavnice in druge zanimivosti za stare in mlade. Zimski srednjeveški dan bo na sporedu 8. decembra, tihi disko, ko vsi zbrani skupaj zaplešejo s slušalkami na ušesih, pa 20. decembra. Na mestni tržnici bo celo mini živalski vrt.

Vozovnice veliko cenejše

Med prazniki bodo vozovnice po Sloveniji cenejše celo do 75 odstotkov. Ugodna bodo tudi potovanja v tujino; na Dunaj se bo mogoče odpeljati za 34,90 evra, v Trst za 11,20 evra. Vozovnica v Prago bo stala 55 evrov, v Budimpešto pa 15. V Zagreb se bo iz Ljubljane mogoče zapeljati za 9 evrov.

Direktorica potniškega prometa SŽ mag. Darja Kocjan je zbrane prijazno povabila na decembrske dogodivščine z vlakom.

Ob veselih vzklikih in hupanju vlaka je zbrane na dogodku včeraj pozdravil tudi Božiček. Prvošolce je obdaril z drobnimi darili, posladkali pa so se lahko tudi s slaščico iz Pravljične dežele Celje. Še prej so od vile Radovednice izvedeli, kaj je pravzaprav božični duh.

Posladek je prispel v Ljubljano iz Pravljične dežele Celje.

Ta ni, kot je poudarila vila, v okraskih in darilih, pač pa v tem, da ga preživljamo s tistimi, ki jih imamo radi. In zakaj ne bi čudovitih skupnih trenutkov preživeli na letošnjih prazničnih vlakih?