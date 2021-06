Prava bomba sredi zdravstvene krize: bo brez zdravnika ostalo na tisoče pacientov?

Številnim pacientom sredi najhujše zdravstvene krize pri nas grozi, da bodo ostali brez zdravnika. Veljavna zdravstvena zakonodaja iz leta 2017 vsebuje člen, ki navaja, da mora vsaka ambulanta imenovati odgovornega nosilca, pri tem pa je pogoj, da ima nosilec vsaj tri leta delovnih izkušenj na primarni ali pet let delovnih izkušenj na sekundarni ravni.



To je velik udarec predvsem za mlade zdravnike, saj je ponekod tako, da je mladi zdravnik edini zdravnik v ambulanti. To pomeni, da da po veljavni zakonodaji ta ne bo mogla več obstajati. Rok za uveljavitev je bil do konca leta 2020, a so vse skupaj zaradi pandemije podaljšali do konca leta 2022, so poročali Preverjeno.



Pogoj delovnih izkušenj naj bi bil na začetku mišljen le za tiste, ki bi si želeli odpreti koncesijo, a je kasneje obveljal tudi za javne zdravstvene zavode. Zaradi tega se zdaj med drugim s težavami soočajo v Idriji, kjer deluje trenutno mlad pediater, v Murski Soboti, kjer končuje specializacijo mlad specializant pedopsihiatrije, pa tudi v Kamniku, kjer je edini zdravnik v ambulanti mladi specialist medicine dela. S podobnimi težavami se soočajo tudi v Logatcu, kjer jim grozi zaprtje ginekološke ambulante, v Postojni pa center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulanto družinske medicine in zobozdravstveni ambulanti. V težavah bi se znašli tudi v Kočevju, Brezovici in Podpeči.



Kaj bo glede nastale situacije naredilo ministrstvo za zdravje, še ni znano. Pravijo, da bodo člen preučili in se nato odločili, kako bodo ukrepali.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: