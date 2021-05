Pozor, županu so ga ukradli

Kako je videti prava facebook stran Matjaža Rakovca. FOTO: Mestna občina Koper

Tako je videti facebook stran, na kateri so zlorabili identiteto Matjaža Rakovca FOTO: Mestna občina Koper

Na družabnih omrežjih je prisotno veliko Slovenk in Slovencev, tudi z več profili. Nekateri na lastno željo, drugi pač ne. Že mnogim bolj znanim Slovencem se je pripetilo, da so ustvarili strani z njihovim imenom in priimkom, zdaj pa se je tudi kranjskemu županu. Iz Mestne občine Koper (MOK) so sporočili, da je zaenkrat neznana oseba na Facebooku ustvarila lažni profil z njegovimi podatki in nagovarja ljudi z neresničnimi trditvami: »Ker gre za kaznivo dejanje, je župan MOK že podal prijavo na policijo.«Nepridiprav se je izredno potrudil. Namreč, pobral je njegove fotografije in objave: »S tem želi ustvariti vtis avtentičnosti, nato pa v zasebnih sporočilih ljudem sporoča neresnične informacije, in sicer, da MOK v obliki razvojnega programa ponuja ugodna posojila.«Če bolj pozorno pogledate profil, boste opazili določene nepravilnosti in neskladnosti z uradnim facebook profilom župana: tako glede dejanskega poklica župana kot povezave do profila in uporabe slovenskega jezika.