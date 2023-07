Pozor, velika verjetnost toče: ta območja so najbolj ogrožena

»Popoldne bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo padavine, deloma nevihte. Jutri bo povečini sončno, predvsem v gorskem svetu bo še kakšna ploha ali nevihta,« napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

»Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo,« opozarjajo v opozorilu, ki je tokrat rumene barve, kar ni najvišja stopnja (resnejši sta še oranžna in rdeča).

Danes kmalu po 13. uri so prižgali najvišjo stopnjo verjetnosti, to je vijolična, za točo. Po trenutnih podatkih bi se lahko pojavila na Obali.

Na Primorskem bo danes sicer pihala šibka burja, medtem ko bodo najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Kaj nas čaka jutri

Jutri bo večinoma sončno, predvsem v gorskem svetu bodo nastale plohe ali nevihte: »Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija.«