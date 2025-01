Pozor, prihaja močan veter! Meteorolog Blaž Šter: »Izdali smo oranžno opozorilo, sunki vetra bi lahko presegali 70 kilometrov na uro ...«

Po napovedih vremenoslovcev bo v ponedeljek v višjih legah in na severovzhodu zelo vetrovno. Sunki jugozahodnika bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 kilometrov na uro, zato je Arso za ta del države za ponedeljek izdal drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo. Novi teden prinaša sprva tudi otoplitev in padavine.

Že danes je marsikje vetrovno. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so med drugim naprave na območju Celja izmerile sunke vetra prek 50 kilometrov na uro, podobno tudi na Ptuju, na Trojanah pa tudi okoli 60 kilometrov na uro, je za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Blaž Šter.

Zelo vetrovno vreme se bo nadaljevalo v začetku tedna. Že ponoči in nato v ponedeljek se bo namreč veter precej okrepil na severovzhodu Slovenije, zlasti v Prekmurju in na Štajerskem. Še močnejše sunke vetra vremenoslovci pričakujejo v višjih legah na Pohorju in tudi ponekod drugod v višje ležečih krajih.

Izdano oranžno opozorilo

»Izdali smo oranžno opozorilo, kajti kaže, da bi sunki vetra lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro. To velja zlasti za severovzhod države. Tudi drugod bo vetrovno, ampak vsaj po nižinah bodo sunki vetra šibkejši. Bo pa vetrovno praktično cel dan,« je za ponedeljek napovedal Šter. Šele v ponedeljek v večernih urah se bo veter počasi polegel.

Jugozahodni veter s seboj prinaša občutno otoplitev. Že v noči na ponedeljek se bo marsikje precej ogrelo, dodatno še v ponedeljek čez dan. »V vzhodnih krajih lahko izmerimo tudi do 15 stopinj, drugod kakšno stopinjo manj,« je napovedal prognostik Arsa.

Obeta se tudi nekaj malega padavin v zahodni Sloveniji, več dežja pa bo po nato napovedih v torek, ko nas bo oplazila hladna fronta. »To pomeni, da se temperatura ne bo kaj dosti spustila, izjema bo morda sever Slovenije,« je dodal. Za zdaj kaže, da bi vsaj v gorah lahko po daljšem času spet zapadla večja količina snega, po nižinah pa v glavnem ne, morda le v kakšni alpski dolini na severu države.

Prihaja več dežja

Vremenoslovci nato več dežja pričakujejo v četrtek, ko bo meja sneženja sicer še visoko, v petek pa bo sledila ohladitev. »In verjetno tudi nekaj snega po nižinah. Tako da bo konec tedna precej bolj zimski kakor pa začetek,« je dodal Blaž Šter.

Kljub temu da je snega v visokogorju malo, obstaja nevarnost snežnih plazov. Veliko je bilo vetra, tako da so nastali sveži snežni nanosi in je predvsem nevarno za kložasti snežni plaz.

»Nevarnost je trenutno sicer samo druge stopnje, a pričakujemo, da se bo zaradi otoplitve in obenem obilnejših padavin nevarnost povečala v naslednjih dneh, zlasti verjetno potem v četrtek, če bo res toliko padavin,« je dodal Šter.

Prihodnji dnevi tako zagotovo ne bodo primerni oz. ugodni za obisk gora, je sklenil sogovornik.