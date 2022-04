Jutranji kaos na avtocesti, nastal kar 11-kilometrski zastoj (FOTO)

Primorska avtocesta je pred Vrhniko proti Ljubljani ponovno odprta, poroča prometnoinformacijski center. Zjutraj je nastal 11-kilometrski zastoj, ki je segal mimo priključka Logatec. Še vedno ostaja zastoj na odseku Unec–Logatec–Vrhnika. Promet je močno upočasnjen z občasnimi zastoji. Čas potovanja se podaljša za približno 50 minut. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti.

Ob 5.30 je na avtocesti med Logatcem in Vrhniko pri Verdu zagorelo tovorno vozilo. Ogenj so pogasili gasilci GB Ljubljana, PGD Stara Vrhnika, Dolnji Logatec, Verd in Vrhnika. V požaru sta bila uničena prikolica in inventar. O dogodku je bila obveščena policija.