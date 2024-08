Pozor, Arso prižiga najvišjo stopnjo alarma za točo

Zvečer je predvsem na severovzhodu še možna kakšna nevihta, ponoči pa se bo postopno razjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

FOTO: Arso

Slednji prižigajo alarme za točo. Trenutno sta najbolj ogroženi Bovška in Zgornjesavska regija.

Obeti

V petek bo pretežno jasno, ponekod v osrednji Sloveniji bo sprva nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

V soboto, nedeljo in ponedeljek bo jasno in še nekoliko bolj vroče.