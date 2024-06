Prižgan oranžni alarm, meteorolog Gregorčič: Poletja še ni na vidiku

Pogoste krajevne padavine se bodo sredi dneva okrepile. Pričakujte pojavljanje neviht, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 °C.

Za nekatere dele države je Arso izdal oranžno opozorilo. »Od danes dopoldne do večera bodo predvsem v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji možni močnejši krajevni nalivi,« navajajo.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 °C.

Na morju padavin ne bo

Danes bo v sosednjih pokrajinah pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki jih bo manj ob severnem Jadranu. Jutri pričakujte spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ob morju bo suho.

V sredo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitih krajih. Zapihal bo jugozahodnik.

V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Postopno bo topleje.

V petek in soboto bo lepo

»Danes in jutri bo še nestanovitno, na vzhodu lahko pade večja količina dežja, po celi Sloveniji pričakujemo popoldanske plohe,« je za Slovenske novice povedal dežurni prognostik Branko Gregorčič.

»Vikend bo prinesel zgodnje poletno vreme, temperatura zraka bo predvidoma nad 25 °C, možna je tudi kakšna ploha. Čez 30 °C se temperature še ne bodo povzpele, najbolj vroča in sončna pa bosta petek in sobota. Nedelja bo stopila korak nazaj in se vrnila v nestanovitno vreme, vročina ne bo vztrajala.«

Vročega poletja še ni na vidiku, nestanovitno vreme se bo vleklo do konca tedna.