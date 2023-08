Poziv koroških gasilcev, ki trga srce: Tako ne moremo več delovati

»Danes pa smo že sami nejevoljni in slabe volje in moramo poudariti nekaj dejstev, ker smo tako podhranjeni z opremo, da žal na takšen način ne moremo več delovati.

Še vedno nimamo vrnjene opreme iz zadnjih intervencij (črpalke, cevi, agregati), poleg tega, da imamo toliko uničene opreme, da žal ne moremo zagotavljati operativne pripravljenosti, kot smo jo nekoč.

Brez vozila Ford Ranger GVGP-1 smo že od 4.8., brez ostale opreme prav tako, intervencije pa se iz dneva v dan dogajajo, v gasilskem domu pa imamo samo kakšno črpalko in lopate ter samokolnice.«

Tako se je začel zapis na Facebook profilu gasilcev iz Prevalj, ki so danes spet na razpolago in po svojih močeh pomagajo sokrajanom. Boljšo in hitrejšo pomoč jim onemogoča pomanjkanje opreme. Neverjetno se jim zdi, da so po mesecu dni še vedno prepuščeni sami sebi.

»Še vedno nimamo navodil, kako naprej. Kdo nam bo zagotovil opremo, občina, država, zavarovalnice? Še vedno ni znano, pa smo operativno podhranjeni že skoraj mesec dni. Upamo, oziroma zahtevamo, da se te zadeve čim prej bodisi na občinskem ali državnem nivoju!«

Poziv občanom naj si sami polnijo vreče s peskom in dostavijo na dom

Razočarani so tudi nad obnašanjem krajanov Prevalj, ki gasilce kličejo tudi takrat, ko sami niso upoštevali navodil pred nevihto.

»Od 4. 8. vedno je na voljo pesek, protipoplavne vreče, lopate za samozaščito objektov. Vsak se je imel priložnost pripraviti na morebitno poplavljanje. V največjem navalu pozivov na nujno številko 112 so se začeli še klici po potrebah vreč in zaščit objektov. Namesto da bi vsi aktivno pomagali občanom, je polovica operative v največjem nalivu polnila vreče in jih celo dostavljala po Prevaljah. Za nas nespoštovanje dela gasilcev in našega truda. Zaradi tega je do nekaterih, ki so res potrebovali pomoč, prišla pomoč nekoliko kasneje!« so razočarano zapisali gasilci, ki so neumorno na terenu že skoraj cel mesec.