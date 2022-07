300 gasilcem uspelo rešiti vas Lokvica, požar povzročal eksplozije (FOTO)

Žgoče sonce in pomanjkanje padavin sta recept za naravne katastrofe, ki jih povzročijo ognjeni zublji. Velik del stare celine se te dni bori z ognjem, včeraj nekaj pred 10. uro pa je zagorelo tudi na območju Renškega vrha nad Renčami. Popoldne je bila glavnina požara že v občini Miren - Kostanjevica.

Pomagali so štirje helikopterji. FOTO: Sandra Intihar

Kot da ogenj že sam po sebi ne bi bil dovolj nadležen, se je ta razširil še po težkem in ponekod neprehodnem kraškem terenu, kar otežuje gašenje. Dodatna nevarnost pa je še zapuščina prve svetovne vojne, saj je tam potekala soška fronta. Na območju, kjer je divjal požar, je bilo slišati tudi pokanje ubojnih sredstev. Intervenciji so se zato pridružili tudi pirotehniki.

Požar na goriškem Krasu zaenkrat pod nadzorom Požar, ki je v nedeljo dopoldne zagorel na območju med Renškim vrhom in naseljem Temnica, se je ponoči nekaj časa še širil proti vasi Lokvica, a ga je gasilcem le uspelo zaustaviti dobre pol kilometra pred krajem. Zaradi burje grozijo vnovični izbruhi požara, ob tem opozarjajo gasilci. Na požarišču je 425 gasilcev iz več gasilskih regij. Na požarišču posredujejo gasilci iz celotnega zahodnega in osrednjega dela Slovenije. Na voljo imajo 120 vozil, ob tem pa tudi znova pomoč iz zraka s helikopterji. Požar se je, po grobi oceni, razširil na dobrih 390 hektarjih. Iskanje vzroka za požar je v domeni policije, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. Gasilci so požar ponoči uspeli ustaviti pred naseljem Lokvica ob cesti Lokvica - Cerje. Požar je sicer pod nadzorom, a zaradi burje še vedno zelo grozi z vnovičnimi izbruhi na posameznih delih, so besede vodje intervencije Simona Vendramina povzeli v sporočilu za javnost.

»Ne samo zahteven teren, delo gasilcev otežujejo tudi ubojna sredstva«

V nedeljo pozno popoldne, ko smo govorili z Ervinom Čurličem iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko, informacije niso bile obetavne. »Burja je poskrbela, da se je požar še razširil in to za kakšen kilometer v dveh urah. Nekaj dodatnega optimizma in upanja nam daje canadair, ki je prišel iz Hrvaške. Vodo zajema v Tržaškem zalivu, kar je razmeroma blizu, zato bo gašenje pospešeno,« je pojasnil.

Na terenu je bilo okoli 300 gasilcev, 4 helikopterji (dva slovenske vojske in dva civilne zaščite iz Furlanije - Julijske krajine) ter že omenjeno specializirano letalo za gašenje. Zaradi varnosti in intervencije je policija zaprla in omejevala dostop na območju, kjer je divjal požar.

Ta se je najprej širil proti vasi Temnica, pozneje pa se je zaradi burje obrnil v drugo smer. Prek dneva so zublji uničevali v smeri Kostanjevice na Krasu in Cerju. Iz občine Renče - Vogrsko, kjer je začelo, se je, kot rečeno, popoldne razširil v občino Miren - Kostanjevica.

Ogenj je pokazal svojo moč. FOTO: Alan Čebohin

»Ne samo zahteven teren, delo gasilcev otežujejo tudi ubojna sredstva, zato lahko gasijo le na obrobju požarišča,« je dodatno težavnost dela opisal Čurlič in se strinjal, da je pred njimi naporna noč. Lokalni Radio Robin je na facebooku povzel pozive gasilcev, naj se domačini ne vozijo po tamkajšnjih poteh, saj s tem otežujejo delo gasilskim službam.

Uničenje, ki ga je povzročil požar. Fotografirano v nedeljo pozno popoldan. FOTO: Ervin Čurlič/regijski štab Cz Za Severno Primorsko

Pred tremi dnevi v neposredni bližini že gorelo

Pripadnika enote za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi sta z delom začela v nedeljo dopoldne. Čez dan sta na varno odstranila tri topovske granate italijanske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne v skupini masi okoli 20 kilogramov, je razvidno iz poročila Uprave RS za zaščito in reševanje.

Pred tremi dnevi je sicer v neposredni bližini že gorelo; ob državni cesti Miren–Opatje selo pri Lokvici, a so ogenj ob pomoči dveh helikopterjev ukrotili.