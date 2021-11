Povečali kapacitete: Poglejte, koliko postelj odslej na intenzivni

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da so se na sestanku z vodstvi bolnišnic dogovorili za dodatne kapacitete na covidnih oddelkih. Nove maksimalne kapacitete so 300 intenzivnih postelj in 1200 navadnih postelj. Ukinili bodo programe v referenčnih ambulantah in centrih za krepitev zdravja, zaposlene pa bodo usmerili v covidne bolnišnice.

Na ministrstvu za zdravje so po današnjem sestanku z vodstvi bolnišnic pojasnili, da je stanje v bolnišnicah na robu zmogljivosti. Na sestanku so se dogovorili za takojšnje povečanje postelj na navadnih in intenzivnih oddelkih za zdravljenje covidnih bolnikov. Te zmožnosti bodo na novo določali dvakrat na teden, enakomerno po regijah.

Danes je na navadnih covidnih oddelkih na voljo 648 postelj, kar je 60 postelj več kot dva dni prej. Po 11 postelj več je pripravljenih v Splošni bolnišnici Celje, po 10 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor, po pet več v bolnišnicah Novo mesto, Murska Sobota, Jesenice, Slovenj Gradec in Ptuj ter štiri več kot dva dni prej v Splošni bolnišnici Izola.

Na intenzivnih covidnih oddelkih je danes na voljo 200 postelj, kar je 22 postelj več kot dva dni prej. Po šest postelj več je pripravljenih v UKC Ljubljana, tri v UKC Maribor, štiri v Splošni bolnišnici Ptuj, po dve v splošnih bolnišnicah Celje, Murska Sobota, Izola in Brežice ter ena v jeseniški bolnišnici.

Tako na navadnih kot na intenzivnih oddelkih se načrtuje dodatna širitev kapacitet. Sicer pa so določili nove maksimalne kapacitete, kot bi jih lahko slovensko zdravstvo organiziralo za obravnavo covidnih bolnikov. Te so pri 300 intenzivnih postelj in 1200 navadnih postelj na covidnih oddelkih.

Sicer pa so se danes na sestanku tudi dogovorili, da bodo ukinili programe v referenčnih ambulantah ter centrih za krepitev zdravja, tamkajšnje zaposlene pa bodo preusmerili v covidne bolnišnice. Prav tako bodo pozvali koncesionarje na regijskih nivojih, naj svoj kader napotijo v covidne bolnišnice.