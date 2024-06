Potujete na Hrvaško? Te informacijo morate poznati

Veleposlaništvo popotnikom pri bivanju na Hrvaškem priporoča običajno previdnost, predvsem pa pozornost na cestah in upoštevanje prometnih predpisov ter predpisov, ki regulirajo bivanje na ozemlju Hrvaške.

Hrvaško je v letu 2023 obiskalo več koti 1,5 milijona slovenskih državljanov, v veliki večini turistov, predvsem v času poletne turistične sezone, pa tudi med božično-novoletnimi, velikonočnimi in prvomajskimi prazniki. V letu 2023 so slovenski turisti ustvarili 7,5 milijona nočitev, kar predstavlja 9,1 odstotka vseh nočitev na Hrvaškem, trend naraščanja se napoveduje tudi za prihajajoče poletje.

Glede na množičnost obiska ni presenetljivo, da se v času poletne sezone na Hrvaškem tudi bistveno poveča potreba po nudenju konzularne pomoči slovenskim državljanom, ki se znajdejo v stiski.

Nujne telefonske številke in kontakti

112 – nujna pomoč (policija, zdravniška pomoč, gasilci)

192 – policija

193 – gasilci

194 – zdravstvena pomoč

195 – služba za iskanje in reševanje na morju

1987 – pomoč na cesti

Prečkanje državne meje in osebni dokumenti

Slovenija in Hrvaška sta članici EU in Schengenskega območja. Slovenija je konec leta 2023 uvedla začasni ponovni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško, ki ga slovenska policija izvaja ob vstopu v Slovenijo s ciljno usmerjeno mejno kontrolo, osredotočeno na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete.

Preverite čakalne dobe na mejnih prehosih. FOTO: Jure Eržen, Delo

Glede na prihajajočo turistično sezono, ko se pričakuje močno povečan promet, je treba upoštevati, da ob prometnih konicah lahko prihaja do čakalnih zastojev na slovensko-hrvaških mejnih prehodih.

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potovalnih dokumentov je treba to prijaviti na najbližji policijski postaji v Republiki Hrvaški in pridobiti izvod policijskega zapisnika o prijavi, kar predstavlja podlago za urejanje nadaljnjih postopkov na upravni enoti v Sloveniji.

Svetujejo, da se na potovanje vzame ali v spletni obliki shrani tudi kopije pomembnih dokumentov, kot so: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potovalno in zdravstveno zavarovanje, in se jih hrani ločeno od izvirnikov.

Zdravstveno zavarovanje

Stroške nujne zdravniške pomoči na Hrvaškem oziroma potrebne zdravstvene storitve krije imetniku Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže in imajo sklenjeno pogodbo s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Gre za kritje storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja na Hrvaškem. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje. Zdravnik mora na podlagi evropske kartice osebi nuditi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se ji zgolj zaradi zdravljenja ni treba vrniti v pristojno državo pred potekom nameravanega bivanja na Hrvaškem.

Strošek zdravstvene obravnave v t.i. turističnih ambulantah ni zajet v kritju Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in ga je treba poravnati neposredno v ambulanti.

Priporočajo sklenitev dodatnega nezgodnega zdravstvenega zavarovanja za potovanja v tujino, ki krije tudi druge stroške zdravljenja ter storitve (op. na primer zdravstveno evakuacijo ali pa prevoz posmrtnih ostankov v Slovenijo), ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.

Dodatne informacije o obveznem in dodatnem zavarovanju v tujini je mogoče pridobiti na spletnih straneh ZZZS in kontaktnem centru Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS: +386 1 30 77 300.

Turistične takse, prijava prebivanja, kampiranje

Upravitelji turističnih objektov so dolžni prihod gostov prijaviti pristojni turistični organizaciji. V ta namen se zaračunajo tudi ustrezne turistične takse. Prijava prebivanja na policiji za slovenske državljane ni potrebna, če ti bivajo na Hrvaškem za obdobje do treh mesecev.

Opozarjajo, da je pri registraciji nočitev treba predložiti osebne dokumente, vendar ne za dlje kot je potrebno za vpis v knjigo gostov.

Kampiranje v smislu šotorjenja, prebivanja v počitniški prikolici, mobilni hišici ali avtodomu je na Hrvaškem dovoljeno samo v organiziranih kampih. Izjemoma je v času športnih, kulturnih in podobnih množičnih manifestacij možno kampirati izven kampov, in sicer na mestu, določenem s strani pristojnih hrvaških organov.

Prav tako je lastnik hiše, stanovanja ali počitniškega apartmaja dolžan vse osebe, ki bivajo v tej hiši, stanovanju ali stanovanju, prijaviti v sistem eVisitor v 24 urah po prihodu in odjaviti bivanje zadnji dan bivanja.

Dodatno priporočajo, da upoštevate pravila, ki določajo bivanje v posameznih letoviščih in destinacijah, ko gre za javni red in mir, uživanje alkohola ali zasedanje mest na plažah. Veleposlaništvo svetuje posebno pozornost na varnost otrok na plaži.

Nujni kontakti Ko ste v nevarnosti oz. potrebujete nujno pomoč, pokličite številko 112 (policija, gasilci, nujna zdravstvena pomoč, gorska služba reševanja), za nujno konzularno pomoč je na voljo veleposlaništvo na dežurni številki +385 98 462 666.

Promet

Hrvaške ceste so, predvsem v času poletne turistične sezone, izredno obremenjene. Popotnikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, vozijo strpno in previdno ter upoštevajo prometne predpise, predvsem omejitve hitrosti. V zadnjih mesecih so hrvaške oblasti namestile večje število novih stacionarnih radarjev in zmogljivejših kamer za nadzor prometa, ki bodo poleg hitrosti lahko zaznale tudi druge kršitve (npr. varnostni pas, uporaba mobilnega telefona).

Voznikom svetujejo strpnost. FOTO: Voranc Vogel

Hrvaška policija je pri sankcioniranju prometnih prekrškov dosledna in lahko zahteva plačilo kazni na samem mestu kršitve, v primeru neplačila pa lahko začasno odvzame tudi osebne dokumente kršitelja za čas, dokler izrečena kazen ni poravnana. Kršitelj se lahko napoti tudi k sodniku za prekrške, ki, glede na okoliščine, odloči o kazni za storjeni prekršek. Izrečene kazni se običajno plačujejo v gotovini, redkeje je to mogoče s plačilno kartico.

Parkirajte zgolj na za ta namen predvidenih mestih in pravočasno poravnajte parkirnino.

Ob gotovinskih dvigih na hrvaških bankomatih, ki omogočajo gotovinsko poslovanje z mednarodnimi bančnimi in plačilnimi karticami, bodite pozorni glede plačila provizije.

Navtiki: obveznosti ob plovbi

S športnimi plovili in plovili za oddih, ki prihajajo iz držav schengenskega območja, po vstopu v hrvaške teritorialne vode oziroma notranje morske vode ni treba vpluti na pomorski mejni prehod zaradi opravljanja mejne kontrole. Prav tako tovrstnim plovilom, ki zapuščajo morski prostor Republike Hrvaške in odhajajo v eno od pristanišč na območju Schengna, ni treba opraviti izstopne mejne kontrole.

Slovenija in Hrvaška sta članici EU in Schengenskega območja. FOTO: Depositphotos

Poveljnik plovila, ki vpluje v Republiko Hrvaško po morski poti, je dolžan plačati predpisana nadomestila za varnost plovbe in zaščito morja pred onesnaževanjem ter plačati turistično takso. V primeru ponovne prijave je le-to možno pridobiti in plačati preko povezave enautika.pomorstvo.hr, v luških kapitanijah in izpostavah luških kapitanij.

Poveljnik plovila, ki je na Hrvaško pripeljano po kopnem ali je v hrambi v pristanišču ali na drugem odobrenem mestu na Hrvaškem, je dolžan pred začetkom plovbe plačati predpisana nadomestila za varnost plovbe in zaščito morja pred onesnaževanjem ter plačati turistično takso. V primeru ponovne prijave je le-to možno pridobiti in plačati preko povezave enautika.pomorstvo.hr, v luških kapitanijah in izpostavah luških kapitanij.

Strošek nadomestila je odvisen od dolžine plovila in moči motorja, plača pa se za koledarsko leto ne glede na obdobje plovbe v teritorialnem morju in v notranjih morskih vodah Republike Hrvaške.

Obvezniki plačila turistične takse so lastniki ali uporabniki plovila (navtiki) in vse osebe, ki prenočujejo na plovilu daljšem od sedem metrov in ki se uporablja za oddih, rekreacijo ali križarjenje. Po plačilu turistične takse navtik dobi potrdilo o plačilu na svoj elektronski naslov, ki ga je dolžan hraniti ves čas bivanja na plovilu.