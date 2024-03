Potice so ocenili, nato pa razdelili. Zlati tudi dijaki (FOTO)

V Dvorani Prebold je potekal že 19. festival potic, ki je zaradi dobrodelne note nekaj posebnega v Savinjski dolini in sploh v slovenskem prostoru: vse potice namreč po ocenjevanju, slavnostni prireditvi s podelitvijo priznanj in blagoslovom ter razstavi razdelijo domovom starejših občanov.

Pred leti so na 10. festivalu spekli največjo orehovo potico za Guinnessovo knjigo rekordov, imela je kar pet metrov obsega. Zanjo so morali dati izdelati poseben lončeni model, spekli pa so jo v pekarni. Poleg velikanke se je takrat razkazovalo še 78 različnih potic in kolačev, podobno število jih je bilo v naslednjih letih. Po epidemiji je zanimanje za dogodek nekoliko upadlo.

Mojstri in mojstrice so se znova izkazali, komisija jim je podelila priznanja.

Letos so z udeležbo kar zadovoljni, 10-člansko komisijo sta navdušili predvsem izvirnost in kakovost izdelkov. Komisijo so sestavljali veliki poznavalci Boštjan Bezgovšek, Jožica Pravst, Jože Fideršek, Fanika Burjan, Nataša Kamerički, Danica Uplaznik, Marija Špitaler, Simeona Rakun, Bernarda Prevoršek in Ivanka Tominšek. Ocenili so 52 potic, kar 37 so prisodili zlato priznanje, devetim srebrno, trem bronasto. Najvišje priznanje znak kakovosti, ki ga podeljujejo za trikratno osvojitev zlatega priznanja za enako vrsto potice, je tokrat prejela Slavica Cehnar s Polzele, ki se je izkazala s pehtranovo potico s smetano. Zlato priznanje je prejela tudi njena kokosova potica s proseno kašo.

»Vesela sem teh priznanj, še bolj pa tega, da lahko sodelujem na tem festivalu in z izdelki pripomorem k dobrodelnosti. Potice sem začela pogosteje peči šele po upokojitvi, ko sem imela več časa. Vsakič se poskušam čim bolj potruditi, saj želim, da v okusu vsi uživajo, v tem primeru oskrbovanci v domovih starejših,« je povedala prejemnica znaka kakovosti.

Nekatere so bile posebne, denimo tale s štirimi nadevi.

Potice pečem od malega, ko sem pomagala mami, ki me je tudi navdušila nad kulinariko in peko slaščic in potic.

Zlati tudi dijaki

Z velikim veseljem se dogodka udeležuje Emil Pocajt iz Grč nad Jamo Pekel, ki vsak teden peče kruh. »Letos sem na festival, ki ga obiskujem že deseto leto, prinesel tri potice; dve orehovi, za kateri sem prejel zlati priznanji, in rozinov kolač, ki je dobil srebrno. Peka kruha je zame nekaj samoumevnega, saj ga pečem tudi za prodajo, pri poticah pa se moraš res potruditi, pa še ni rečeno, da ti bo uspelo, kot bi želel. Ta priznanja so še toliko vrednejša, zaradi dobrodelnosti pa je vse še toliko lepše.« Izkazali so se tudi dijaki Šolskega centra Šentjur pod mentorstvom Simeone Rakun.

»Prinesli smo 11 vzorcev potic, od orehove, potratne, lešnikove do različnih pletenic. Naši dijaki so se zelo dobro izkazali, saj je kar devet potic prejelo zlato priznanje, dve pa srebrni. Festivala se udeležujemo že več kot deset let in zelo sem vesela, da lahko prispevamo svoj delež. Dogodek je res dobrodošel, ohranjamo tradicijo slovenske kulinarike in spodbujamo mlade, da sodelujejo. Še najlepše pa je, da gre tudi za dobrodelno noto.«

Za zabavo je poskrbel trio Šansonet.

Za potico rekorderko so morali pred leti izdelati poseben lončeni model.

Med mladimi, ki so prvič sodelovali, je bila študentka farmacije Ana Ribič iz Latkove vasi: »Potice pečem od malega, ko sem pomagala mami, ki me je navdušila nad kulinariko in peko slaščic in potic. Letos sem se odločila, da dam potico na ocenjevanje. Spekla sem najbolj tradicionalno, orehovo z rozinami, in zanjo prejela zlato priznanje. Z veseljem pečem tudi ostale vrste potic in druge sladice, rada tudi kuham, tako da me vse skupaj še bolj osrečuje.« Nadvse zadovoljna je glavna organizatorka festivala, predsednica TD Prebold Simona Žvikart Repnik, ki je bila tudi v vlogi moderatorke večerne prireditve s podelitvijo priznanj in prijetnim kulturnim programom, ki so mu dali poseben čar glasbeni gostje, trio Šansonet.

Zanimanje za festival se znova povečuje.

»Najprej bi se zahvalila vsem obiskovalcem našega festivala, še zlasti pa vsem ustvarjalcem in prinašalcem potic, ki podarjajo te svoje mojstrovine oskrbovancem v domovih starejših in jim z njimi pričarajo velikonočno vzdušje. Zelo smo veseli, da sodelujeta Šolski center Šentjur in Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, zdaj Strokovni izobraževalni center (SIC) Alme M. Karlin. Po njihovi zaslugi v peko tradicionalne dobrote vključujemo vedno več mladih, zato sem prepričana, da bo tradicija živela naprej,« je povedala predsednica TD.

Zahvalila se je tudi Občini Prebold z županoma, zdajšnjim mag. Markom Repnikom in prejšnjim Vinkom Debelakom, kot tudi nekdanjemu župniku Damjanu Ratajcu in zdajšnjemu Srečku Hrenu, ki je potice ob postavitvi razstave blagoslovil.

Žirija je imela zahtevno delo.