Ker imamo veliko zavetišč, smo, kar se tega tiče, gotovo ena bolje urejenih držav v Evropi, ki je tako rekoč iztrebila že vse potepuške pse. No, ne še čisto vseh. V začetku avgusta lani je Iztok Rožič, starešina Lovske družine Novo mesto, obvestil Skupno občinsko upravo občin Dolenjske: »Obveščam vas, da se je na območju Prečne in Zaloga oblikoval trop podivjanih psov, ki so postali že tako nevarni, da ogrožajo in napadajo ljudi. O tem so me kot predstavnika LD Novo mesto krajani že večkrat telefonsko obvestili, vendar pa nam lovcem zakon ne dovoli ukrepati. Ta problem obstaja že kar ne...