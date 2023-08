Potep po vesolju koruznega polja: labirint velik za šest nogometnih igrišč (FOTO)

Bilo je leta 2008, ko je Luka Kastelic še kot študent visoke šole za turizem po televiziji gledal neki nemški kanal in za hip, res le nekaj sekund, zaznal, kako so ljudje hodili po koruzi. »Takoj sem si rekel, to je moral biti labirint. Bilo pa je to obdobje, ko sem tuhtal, kaj bi pisal za diplomsko nalogo.

Želel sem si nekaj, kar bi me zanimalo, kar bi bilo zabavno in seveda koristno tako zame kot za druge. Nastalo je delo Zabavno-poučni tematski park koruzni labirint kot poslovna priložnost. Na koncu pa sem to tudi udejanjil. In ni mi žal, gre v pravo smer in koruzni labirint ima zdaj iz leta v leto več obiskovalcev,« je povzel Luka in dodal, da sami labirinti niso nobena novost v svetu, je pa ponosen na poslovni model, ki ga je sam zasnoval. S tem je dogodivščino bržkone še popestril.

Luka Kastelic je ponosen na svoj poslovni model.

Vsako leto nova tematika

Tako oblika labirinta kot njegova tematika sta vsako leto drugačna. Letos se s sprehodom po labirintu sučete po vesolju. »Pravim, da je koruzno polje kot slikarsko platno. Kar koli si zamisliš, lahko ustvariš, motivov je res veliko,« pravi Luka, idejni vodja celotne zgodbe. »Vse se začne z idejo v glavi,« pristavi in nadaljuje: »Potem prideta na vrsto list papirja in svinčnik, sledi računalniška obdelava, poti nato vodijo h geodetu, ki jih vnese v svoje aplikacije oziroma naprave, in potem se z uporabo mehanizacije naredijo označene poti, kot smo si jih zamislili. V zrak spustimo dron in upamo, da se je vse izšlo, kot je bilo zamišljeno, in, seveda, potem narejeno.« Gre tudi brez moderne tehnologije in GPS-pripomočkov, a je v tem primeru dela mnogo več, pa še možnost, da se ne izide po načrtih, je mnogo večja. Iz ptičje perspektive ima tako labirint v ogromnem koruznem polju vedno kakšno določeno obliko, ki pa je seveda na tleh ne zaznamo oziroma ne opazimo.

Vesolje je letošnja tematika.

Informativne table in razne zagonetke so posebnost Koruznega labirinta Krtina.

Površina krtinskega labirinta obsega kar šest nogometnih igrišč in, kot pravi sogovornik, je to po njihovih izkušnjah nekako optimalno, saj tavanje po labirintu v tem primeru traja približno uro in pol. »Več je lahko že utrujajoče, sploh poleti, če pritisne vročina. Manj pa je tudi premalo.« Da je ta svojevrstna dogodivščina še zanimivejša, predvsem za mlajše, vedno poskrbijo za določene naloge med sprehodom. Letos, kot rečeno, je to bolj kot ne povezano z vesoljem, zato so tudi vprašanja in informacije na posameznih točkah povezani s tem. Ob vhodu dobi vsaka skupina list, na katerega vpisuje črke, na koncu, če seveda obiščete vse točke, pa nastane geslo. To vam z nekaj sreče lahko prinese tudi brezplačni družinski izlet v Gardaland.

Treba je tudi napeti možgane ...

Le da vreme zdrži

»To je potem res družinska ali skupinska pustolovščina. Zanimivo je gledati otroke, kako spoznavajo svet okoli nas na takšen drugačen, bolj zabaven način. Pomembno je, da se med tavanjem po koruzi tudi kaj dogaja, da je tako vse skupaj bolj zanimivo. Denimo, skriti točki, ki ju na zemljevidu ne boste našli, sta nevidni vesoljec in gugalnica, pa sta oba del labirinta,« pravi Luka, ki pove, da jih vsako leto še najbolj skrbi vreme. »To mora biti seveda lepo. Kljub vremenskim nevšečnostim, ki so letos doletele Slovenijo, pri nas k sreči težav ni bilo ne z vetrom ne s poplavami. Tudi toče, ki bi lahko povsem stolkla polje, ni bilo. Je pa seveda vremenska napoved nekaj, kar preverjamo ves čas, gre le za pristno polje, in če je slabo vreme, potem razumljivo tudi obiska ni.«

Lokacija, kjer stoji koruzni labirint, je premišljena, pojasni Luka, saj je tik ob štajerski avtocesti, od Ljubljane je le kakšnih deset minut vožnje. »Dolgo smo iskali lokacijo prav nekje v osrednji Sloveniji. Dostopnost do tu je res dobra, kar pomeni, da je primerna za obiskovalce z vseh koncev.«

Naj se pustolovščina začne ...