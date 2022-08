Pot slavnega Tržičana

Na njega vodi vrsta poti, najbolj popularna se imenuje po nekdanjem someščanu, avstrijskem feldmaršalu Josefu Radetzkemu. Radetzky se je rodil v plemiški družini na Češkem, a se je leta 1797 poročil s tržiško grofico Frančiško Romano von Strassoldo-Grafenberg.

Feldmaršal Radetzky. Foto: Wikipedia

Njegova vojaška kariera ga je vodila po celotnem avstrijskem cesarstvu, vojne cesarstva s Francozi pod Napoleonom in Italijani, ki so si prizadevali za združitev države, pa po vsej Evropi.

Dvorec Neuhaus prenavljajo.

Tako mu je za bivanje v Tržiču ostalo bolj malo časa, a se je v mestecu počutil zelo prijetno. Tako zelo, da je v mestno blagajno prispeval precejšno vsoto, ko je Tržič marca 1811 prizadel velik požar, ki je upepelil celotno mesto in povrhu ubil 75 prebivalcev. Prebivalstvo mesta je tega menda najuspešnejšega avstrijskega poveljnika zato skorajda po božje častilo. Leta 1852 je po dolgi odsotnosti kot starec spet obiskal mesto in doživel veličasten sprejem. Če ne drugače, ga je v neminljivo slavo zapisala Straussova koračnica Radetzky marš.

Na vrhu Kamneka.

Zapeljemo se torej v staro mesto Tržič in do graščine Neuhaus, ki je bila nekoč v lasti Radetzkega in je postavljena na temeljih starejšega gradu. Graščina je bila dolga leta v precej žalostnem stanju, letos pa doživlja temeljito prenovo. Tik pred graščino zavijemo ostro levo in se začnemo vzpenjati po prijetni stezi po pobočju Kamneka.

Po nekaj minutah vzpona prispemo do vrtičkov, kjer nas velika markacija usmeri po široki poti navkreber. Druga polovica poti je nekoliko bolj strma. Po približno uri vzpona prispemo do gozdnatega grebena. Zadnjih nekaj deset metrov pod vrhom je zelo strmo, potem pa se pot položi in na vrhu nas pričakajo klop, vpisna knjiga in drog s slovensko zastavo.

Kljub sorazmerno majhni višini – 873 metrov – se z vrha odpre lep razgled. Na izhodišče se lahko vrnemo po poti vzpona, lahko pa nadaljujemo naprej po grebenu v smeri Kofc, kjer po nekaj minutah najdemo pot, ki zavije navzdol in nas popelje na izhodišče.