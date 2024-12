Posnetek, ki je ganil Slovence: to se je zgodilo na Pediatrični kliniki (FOTO in VIDEO)

Na predvečer božiča, ki ga bodo kristjani po vsem svetu obeležili v sredo, bodo nocoj po številnih cerkvah potekale polnočnice, s katerimi bodo verniki simbolično pričakali rojstvo Jezusa Kristusa. In na božični večer so prav posebno voščilo pripravili specializanti pediatrije, ki so za en dan stopili iz svojih vlog zdravnikov in zdravnic ter otroke na Pediatrični kliniki razveselili z božičnimi pesmimi.

»Malim borcem in njihovim staršem, ki bodo tudi praznike preživeli v bolnišnici, so pričarali božično vzdušje ter jim vsaj malo polepšali bivanje v bolnišnici. Skupaj z njimi je prepevalo tudi drugo zdravstveno osebje, ki za najmlajše bolnike skrbi 24 ur na dan 365 dni v letu,« so navedli na Zdravniški zbornici Slovenije.