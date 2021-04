Poslovite se od poletnih temperatur, prihaja celo sneg

Ohladilo se bo v soboto

Vreme naslednje dni. FOTO: Arso

Zadnji marčevski in prvi aprilski dan nas razvajajo z lepim sončnim in toplim vremenom. V sredo so v idriji namerili 25,9 stopinj Celzija, tudi po številnih drugih krajih je bila temperatura nad 25 stopinj. Po napovedih vremenoslovcev bo tudi danes podobno toplo, petek pa bo v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije že manj toplo. Še občutnejša ohladitev pa nas čaka naslednji teden, ko bodo jutranje temperature marsikje pod lediščem, dnevne pa bodo le sramežljivo presegle 10 stopinj.V petek popoldne in zvečer vremenoslovci na Agenciji za okolje (Arso) napovedujejo nekaj ploh in kakšno nevihto. Dopoldne bo še večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.V noči na soboto bo dež prehodno zajel večji del Slovenije in v soboto zjutraj večinoma ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna manjša ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod veter severnih smeri. Hladneje bo.V nedeljo bo povečini sončno in še razmeroma hladno. V nedeljo in večji del ponedeljka bo dokaj sončno, v ponedeljek popoldne se bo krepil jugozahodni veter. V torek bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spustila dokaj nizko. Od srede do petka kaže na sveže in spremenljivo aprilsko vreme s popoldanskimi plohami.V primerjavi s tempraturami zadnjih dni, bodo naslednji teden temparutere zjutraj v večjem delu države pod lediščem, čez dan pa se tudi na Primorskem ne bodo dvignile veliko nad 10 stopinj.