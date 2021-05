Poslanka SDS: Zaradi Tita mi je bilo slabo

Spomini na preteklost so za vsakega od nas drugačni. Ob 25. maju se je predsednica SDspomnila na dan mladosti, ki smo ga praznovali v času Jugoslavije. Medtem ko je zapisala, da je bil to dan veselja, je poslanka SDSkomentirala, da je bil zanjo to čas trpljenja.»Dneva mladosti se spominjam predvsem po pionirčkih z rutico in štafeti. Bil je vedno dan veselja. Naj bo tudi danes! Mladost nikoli ne mine,« je zapisala Fajonova.Škrinjarjeva pa se 25. maja spominja povsem drugače kot Fajonova. »Jaz pa se dneva mladosti spominjam, da smo morali pionirčki na vročem soncu stati in čakati njegovo cesarstvo, da se je pripeljal mimo in mahal iz razkošnega avta. Bilo nam je slabo od stanja na soncu in vrtenja zastavic. Želeli smo si stran, domov.«Pod objavo Škrinjarjeve so se zvrstili komentarji, da je ta nekoliko priredila zgodbo, saj so množice Tita čakale v Beogradu in ne v Sloveniji.»Na dan mladosti je Tito stal na stadionu v Beogradu in čakal, da mu prinesejo štafeto«; »O, za dan mladosti ste torej hodili v Beograd in čakali na cesti, da se je Tito peljal mimo na stadion. Če vam to ni bilo všeč, bi se morali pogovoriti s starši, ki so vas očitno vlačili tja.«, »Štafeta je bila palica, ki so jo izbrani mladi v roki nosili po vseh jugoslovanskih republikah. 25. maja so jo na svečani prireditvi v Beogradu, v kateri je sodelovalo več tisoč mladih iz vse Jugoslavije, izročili Titu.«, »Tito se pa na dan mladosti ni vozil okoli, ampak je sprejel štafeto v Beogradu! Mogoče ste koga drugega čakali ob cesti?« so ji posamezniki odgovarjali na twitterju.Škrinjarjeva je pozneje vsakemu posebej odgovorila, da je bila poanta njenega čivka ta, da je »Titov režim« ubil pol milijona ljudi.Praznika jugoslovanske mladine oziroma rojstnega dneTita so se z anekdotami spomnili še nekateri uporabniki na twitterju. Takole so zapisali (nelektorirano):* V 1.razredu smo mogli iti vsi učenci šole na štafeto lepo v vrsti s pionirsko kapico in zastavico. Meni je bilo to smešno in sem na glas pela: mi gremo na titovo pašteto. Učiteljica ustavi celo kolono,me potegne iz vrste ven, vzame iz glave kapico, rutko,me grobo nadere in sem morala domov.* Jaz sem pa v vlak vrgel balon napolnjen z rdečo barvo in vsi so mi ploskali. Na srečo ni bilo hude kazni, le en tovariš (učitelj) me je vrgel pri izpitu, ampak sem ga naredil.