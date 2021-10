Izposodili smo si vprašanja poslanke SDS, ki jih je pisala v opoziciji, in jih poslali Janši. Končalo se je takole

Biti v opoziciji ali na poziciji, torej v koaliciji in imeti škarje in platno v svojih rokah. Kakšna je prava drža, ko si na eni strani, in kakšna, ko si na drugi, mi ne bomo sodili (lahko ob tem spomnimo na besede aktualnega ministra za finance Andreja Širclja, ki je na zaslišanju za mesto ministra izrekel besede v smislu, da je po njegovem mnenju temeljna naloga opozicije zrušiti vlado), si bomo pa na konkretnem primeru ogledali, kako je skozi opozicijska očala gledala poslanka SDS Anja Bah Žibert, kako pa skozi koalicijska vidi danes.

Takratnem predsedniku vlade (PV) Marjanu Šarcu je poslanka v opoziciji Bah Žibertova zastavila poslansko vprašanje na temo poleta z razvpitim slovenskim jeklenim ptičem falcon v Davos (včasih je bilo to vladno letalo, zdaj je v upravljanju ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske). Vprašanja s povezavo na vladne odgovore so 22. februarja 2019 objavili na spletni strani stranke SDS z naslovom Anja Bah Žibert: Luksuzni let Marjana Šarca v Davos je davkoplačevalce drago stal, spodaj pa jih objavljamo v izvirni obliki in nelektorirana:

Anja Bah Žibert. FOTO: SDS

»Mediji poročajo, da je 23. 1. 2019 delegacija predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na Svetovni gospodarski forum v Davos letela z vladnim letalom Falcon 2000EX z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana na letališče St. Gallen-Altenrhein in 25. 1. 2019 nazaj. Po poročanju medijev naj bi omenjena januarska pot stala 13.212,02 evrov.

Iz pregleda portala letalske.si izhaja, da je za sedem oseb na relaciji Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana z redno linijo v Zürich cena leta petkrat nižja od leta s Falconom 2000EX.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Ali je bil za navedeno pot delegacije predsednika Vlade Republike Slovenije na gospodarski forum v Davos sprejet sklep vlade, vključno s sestavo delegacije ter izhodišči?

2. Kdo so bili potniki na omenjenem letu? Prosim za poimenske podatke potnikov, ki so leteli v obe smeri.

3. S kakšnim prevoznim sredstvom so potniki potovali od lokacije pristanka do Davosa, kjer je potekal Svetovni gospodarski forum in seveda s kakšnim prevoznim sredstvom so potovali nazaj na letališče?

4. Koliko so znašali zgoraj navedeni stroški prevoza?

5. Koliko so znašali vsi stroški poleta vladnega letala, vključujoč plače posadke in kdo jih je ali bo plačal?

6. Kakšni so bili razlogi, da vladna delegacija ni pristala na letališču v Zürichu?

7. Zakaj omenjeni niso leteli z redno letalsko linijo, ki je veliko cenejša?

8. Kje so bili nastanjeni udeleženci celotne delegacije? Prosim za poimenske podatke in koliko so znašali stroški nastanitve za vse? Prosim tudi za specifikacijo stroškov.«

V odgovoru je vlada Marjana Šarca pritrdila poslanki, da je obisk Davosa z letalom res stal toliko, kot navaja, medtem ko drugi odgovori za ta članek niti niso relevantni. Mi smo si te dni nekaj zgornjih vprašanj poslanke SDS izposodili in jih naslovili na vlado (natančneje: vprašanja smo poslali v e-nabiralnik vladnega urada za komuniciranje), ki jo vodi Janez Janša, hkrati tudi predsednik SDS.

Najdražja pot s falconom, Urška z njim letela le enkrat

Iz odgovorov, ki smo jih prejeli že 21. septembra letos (zakaj članek pišemo šele zdaj, bo jasno iz zadnjega odstavka tega članka), je razvidno, da je Janša opravil 15 poletov s falconom, za dve poti pa sta bila najeta zunanja izvajalca.

Janez Janša z ženo Urško Bačovnik Janša. FOTO: Matej Družnik, Delo

Med poleti s falconom je najdražji stal 9.775 evrov. Gre za letošnji aprilski polet v Pariz in nazaj. Drugi najdražji je bil obisk v Tel Avivu, Izrael (in vrnitev). Po trenutnih podatkih je stal 9.227,28 evra, a znesek, čeprav je bila pot opravljena 7. decembra 2020 tja in dan kasneje nazaj, še ni dokončen. Na tretjem mestu po višini je obisk portugalskega Porta. Pot je stala 9.032 evrov, med potniki pa je zaslediti tudi ženo premierja. To je hkrati edina pot, ko je bila na krovu slovenskega falcona tudi premierjeva žena, razkrivajo podatki Ukoma.

Če smo podali podatke o najdražjih letih, je prav, da povemo še, koliko je stal najcenejši. Po podatkih Ukoma je premier s sopotniki letel v poljsko Varšavo in nazaj za 4.505 evrov (znesek je dokončen), kar je najnižji izdatek za davkoplačevalce med vsemi.

Iz Bruslja za 16.900 evrov

Potem sta tu še dve poti, ki sta ju letos izvedli zasebni družbi in sta krepko dražji od vseh opravljenih poti s falconom. 23. junija je Janša z ekipo letel iz Ljubljane v Düsseldorf, od tam pa naprej v Bruselj. Poleta je za 14 tisoč evrov izvedla družba Janez let. Dva dni kasneje, to je 25. junija, je sledila enosmerna pot iz Bruslja v Ljubljano, je razvidno iz poročila Ukoma. Za premagovanje te razdalje je poskrbela družba Elitavia. Cena? 16.900 evrov. Za primerjavo: s slovenskim falconom je Janša le dobrih deset dni prej letel v Bruselj in nazaj v Ljubljano za 5.300 evrov, kar je tretjina prej omenjenega zneska. Na letu z zasebnikom so bili poleg premierja še vodja kabineta predsednika vlade Peter Šuhel, državni sekretar Igor Senčar, fotograf PV, varnost PV, varnost PV, veleposlanik, stalni predstavnik pri EU v Bruslju Iztok Jarc, danes že bivši avstrijski kancler Sebastian Kurz, Barbara Kaudel in Etienne Berchtold. Kljub mešani delegaciji Ukom v odgovorih ni navedel, da bi račun Slovenci in Avstrijci delili.

Poslanka Anja Bah Žibert se na naši prošnji po komentarjih ni odzvala. FOTO: zaslonski posnetek

Po obdelavi vseh številk smo poslanko SDS Anjo Bah Žibert, ki je let Šarca označila za luksuznega, seznanili z njimi in jo prosili za komentar najdražje poti Janše, tako s falconom kot z zasebnikom. To smo storili prvič 22. septembra 2021, drugič smo jo na novinarska vprašanja opomnili 27. septembra, potem pa smo čakali in upali na odgovore. Žal se je poslanka odločila, da je molk v tem primeru najboljši odgovor, zato z vami njenega razmišljanja ne moremo deliti.