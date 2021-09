Plačali drage hotelske sobe, v katerih ni nihče spal

Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec je nekaj mesecev pred odstopom, to je v drugi polovici januarja 2020, potoval v Davos na Svetovni gospodarski forum (WEF). V Davos se je slovenska delegacija odpeljala z vladnim falconom. FOTO: LEON VIDIC Tam so se mudili številni pomembni voditelji, med njimi nemška kanclerka Angela Merkel, beseda pa je tekla o temah, kot so podnebne spremembe in vzdržnejši model gospodarstva. Slovenska delegacija je k Švicarjem potovala z vladnim jeklenim tičem falconom. Nekateri mediji so hiteli poročati, koliko stane takšen polet, šele v teh dneh pa se je razvedelo, ...