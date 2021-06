Poslanka SDS trdi: »Jerkičeva zasluži 8400 €.« Sindikalistka nam je pokazala plačilno listo in vsem zaprla usta

Plača znaša tretjino zneska

Po mnenju Lidije Jerkič, predsednice ZSSS, je cilj takšnega početja spraviti čim več ljudi iz sindikatov.

Kje se je izgubila razlika?

Poslanka SDSje minuli petek na twitterju javno in v povednem (trdilnem) naklonu objavila, da predsednica največjega sindikata pri nas Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)zasluži 8400 evrov (ni napisala, ali misli bruto ali neto, je pa treba pripomniti, da ko govorimo o zaslužku, o bruto znesku težko govorimo, saj ga zaposleni vidi le na plačilni listi), poleg tega pa da ji dodatnih 1200 evrov v denarnico 'kapne' z delom v državnem svetu (DS). Poslanka, ki je zapis objavila na isti dan, kot se je zgodil protivladni shod v Ljubljani, na katerem naj bi se zbralo okoli 40.000 ljudi – javno so protest podprli tudi nekateri sindikati, denimo Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) –, vira za svoje trditve ni navedla, zato smo smo jo prosili, naj nam ga sporoči. Če razpolaga s plačilno listo Jerkičeve, naj jo pokaže, pa tudi, kako je do nje prišla. Žal se nam do objave članka ni odzvala, pa čeprav smo prošnjo nanjo naslovili že včeraj. Danes smo jo skušali doseči tudi prek sekretarke poslanske skupine SDS, a smo tudi tam ostali brez odgovora. ​Naj še dodamo, da je zapis Bah Žibertove kmalu poobjavil tudi predsednik vladeKer je podatke s spletnih omrežij pogosto treba vzeti z rezervo in jih preveriti, četudi pridejo od znanih ljudi, smo se z vprašanjem, ali kot predsednica sindikata ZSSS res zasluži bajnih 8400 evrov, vprašali osebo, o kateri je Bah Žibertova pisala – Lidijo Jerkič. Po naših izkušnjah, ko je bila na vrhu Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei), ni imela težav z razkrivanjem svoje plače. Niti danes ni nič drugače: »Naj povem, da se laži o plačah pojavijo v tistem trenutku, ko aktualna oblast blati ljudi. Potem se seveda najdemo mi v situaciji, ko moramo dokazovati, da ni tako. Moja plača kot predsednice Zveze je približno 30 odstotkov tega, kar je navedla.« Dohodek zaradi dela v DS je odvisen od aktivnosti, v povprečju pa ji na mesec nanese 700 do 800 evrov​. To je odvisno od tega, kako aktivni so, vendar ni bil po njenih trditvah nikoli višji od 1100 evrov. Od prihodkov, ki jih ustvari z delom v DS, desetino odvede v blagajno sindikata, saj če ne bi bila na tem mestu v sindikatu, tudi v državnem svetu ne bi sedela. Tako zbrana sredstva sicer namenijo za izobraževanja.Kot predsednica ZSSS nima nobenih dodatnih bonitet, če odmisli regres za letni dopust, prevoz na delo in nadomestilo za prehrano (te prejema po kolektivni pogodbi kakor drugi zaposleni). Potrjuje, da ima na voljo službeno vozilo, vendar ga ne uporablja v osebne namene.»Ker SDS že od začetka na spletni strani vztraja na laži, da sem hči generala Jerkiča (op. p.: dekliški priimek Lidije Jerkič je), upam, da mi kdaj ne bo treba predložiti še rojstnega lista? Nič nisem jezna na vas, na provokatorje pač. No, smilijo se mi. Pa še to, za mojega predhodnika so trdili, da je njegova plača 10.000 evrov. Le kje se je izgubila razlika? Ali je to morda zato, ker sem ženska, pa moram biti plačana manj?« je zapisala v odgovoru.Naknadno smo jo zaprosili še za njeno zadnjo plačilno listo. Jerkičeva nam jo je danes dala na vpogled. Iz nje je razvidno, da je za april skupaj z dodatkom na delovno dobo prejela 2811,43 evra neto. Izplačevalec, naveden na plačilni listi, je Skei. Kako to? Kljub prevzemu funkcije predsednice ZSSS še naprej ostaja tudi predsednica in zaposlena pri sindikatu Skei. Pravi, da ne glede na to, da sedi na dveh predsedniških stolih, za svoje delo prejema eno plačo in ene dodatke.Plača Jerkičeve za slovenske razmere ni nizka. Povprečna neto plača je marca po podatkih statističnega urada znašala nekaj manj kot 1300 evrov. A kot pravi Jerkičeva, njena plača pride iz članarin zaposlenih – Skei z njimi zbere okoli 600.000 evrov –, medtem ko se poslankina na njen račun nakaže iz proračuna, torej iz davkoplačevalskega denarja. Ob tem je vprašala, kako dolgo bi uspelo preživeti stranki SDS, če bi se morala financirati le iz članarin.Kot smo prej zapisali, poslanka Anja Bah Žibert odgovorov na novinarska vprašanja ni poslala, je pa na twitterju objavila zapis, v katerem ni zanikala, da podatek o plači Jerkičeve ni verodostojen:Jerkičevo smo na koncu še vprašali, zakaj se na trditve, če se zaveda, da niso resnične, ni odzvala sama. Odgovorila je, da nima profila na twitterju. Ob vsem dogajanju v zadnjem času na spletnih omrežjih in v nekaterih medijih pa je Jerkičeva naš hitri pogovor na štiri oči zaključila z besedami, da prvič preverja možnost vložitve tožbe.