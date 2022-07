Poslanci sprejeli zakon o odpravi škodljivih posledic prejšnje oblasti

DZ je danes z 52 glasovi za in 27 proti sprejel zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec. Zakon bo v prejšnje stanje vrnil 11 zakonov, spremenjenih v času prejšnje vlade.

Med ureditvami, ki jih vračajo v preteklo stanje so tiste na področju svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih organizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike.

V Inštitutu 8. marec so pred glasovanjem DZ o njihovem predlogu zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države izrazili veselje, da se je koalicija z napovedano podporo zakonu držala predvolilne obljube.

Predlog zakona ukinja še pravno podlago za vstop podjetja Uber na slovenski trg, zmanjšuje vpliv odločanja kulturnega ministra na kulturnih programskih in projektnih razpisih in povečuje vpliv strokovnih komisij, ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk ter za tuje študente umika pogoj, da potrebujejo za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič je ocenil, da bodo spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki sicer onemogoča razpis zakonodajnega referenduma za celoten paket zakonov, povečala prihodke državnega proračuna za 2,6 milijonov evrov.

Zakon so podprli v koaliciji, v SDS so napovedali ustavno presojo

Zakon so podprle koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki pravijo, da s tem uresničujejo zaveze iz koalicijske pogodbe, da bodo sodelovali z civilno družbo.

Podporo so mu odrekli v opoziciji, SDS in NSi namreč menijo, da bi bilo bolje novelirati vsak zakon posebej in ne s t. i. omnibus tehniko. Problematizirajo tudi, da na zakon ni mogoče vložiti pobude za zakonodajni referendum, saj vsebuje tudi spremembe zakona o o davku od dohodkov pravnih oseb.

Razprava se je v pretežni meri vrtela okoli sprememb zakona o orožju, ki oži upravičenost za nabavo strelnega orožja kategorije osem A, kamor med drugim spada tudi polavtomatsko strelno orožje. Nanj je danes SDS vložila tri dopolnila, saj menijo, da bi s tem trajno ukinili nekatere strelske športne discipline, vendar jih je DZ zavrnil.