Poškodbe naraščajo, je to streznitveni trenutek?

Z e-skirojem svoj mobilnostni problem najpogosteje rešujejo mladi. Travmatologi navajajo, da so najpogostejši poškodovanci z e-skirojem srednješolci moškega spola. Dve tretjini poškodovancev ne nosi čelade, ki je pri nas sicer obvezna le do 18. leta, največ nesreč se zgodi poleti v mestnih središčih.

»Mikromobilnost prinaša res odlične in trajnostne rešitve za mobilnost, predvsem za mlade. Če pogledamo varnost, pa vidimo, da zelo hitro naraščajo poškodbe, predvsem pri voznikih e-skirojev, tako da lahko rečemo, da mikromobilnost prinaša ne le makroprednosti, ampak tudi makroizzive,« nam je povedala Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav, in nam razkrila pomembne vidike, povezane z mikromobilnostjo in prizadevanji Zavarovalnice Triglav za večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

