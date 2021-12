Deset let po šovu vedno skupaj: poroko s kmetom ji je prerokovala mama (FOTO)

Te dni mineva že desetletje, odkar so na malih zaslonih predvajali resničnostni šov Ljubezen na seniku, ki ga je povezovala Saška Lendero na takratni TV3.

Erika rada poprime za delo na kmetih, kjer ji je prihodnost napovedala mama.

In če velja nenapisano pravilo, da so udeleženci le muhe enodnevnice, ki jih gledalci hitro vzljubijo in še hitreje pozabijo, in da se zveze, najsi bodo prijateljske ali intimne, še hitreje razblinijo, pa sta Erika in Damijan Smolak izjema, ki je to pravilo povsem postavila na glavo. Njuna zveza je obstala, šov pa ne. Saj se je preselil na drugo televizijo z drugim imenom.

Imel je dober traktor

»Res je, kar presenečena sem, ko me po vseh teh letih posamezniki na cesti še vedno pocukajo za rokav in podoživljajo vse naše dogodivščine,« pravi Erika, ki je v šov prišla kot inštruktorica vožnje s tovornjakom in se ob izhodu iz šova preselila v Šentanel, to je majhna vasica za devetimi gorami in par urami vožnje na Koroško na slovensko-avstrijsko mejo. Dodaten pogum za vztrajnost za nekoga, ki je iz tri ure in pol oddaljenega Kranja.

Erika in Damijan Smolak sta oba inštruktorja vožnje s tovornjakom, vendar jima to ljubezen zapolni traktor.

»Svoje prijatelje kar pogrešam, saj je treba za obisk doma ali prijateljev narediti kar plan. Ni tako blizu, kot se zdi na prvi pogled. Vsaj časovno,« dodaja v smehu. Pogreša pa tudi vožnje s tovornjaki, nazadnje je nekajtonsko zverino šofirala pred leti. A je to zamenjala s traktorjem na družinski kmetiji Dvornik, kjer se z možem ukvarjata s predelavo ekološkega sadja, zelenjave in žit. Damijanov liker jager je bil sedemkrat zlat v zadnjih sedmih letih. Imajo tudi kmečki muzej, kjer gostita skupine in jim svoje izdelke degustirata.

Na vprašanje, ali danes še spremljata resničnostne šove oziroma se njunega še spomnita, odgovarjata različno. »Na šov se v resnici ne spomnim toliko kot na to, da obeležujeva obletnico najinega srečanja,« pravi Smolakova, ki je Damijana poskušala ujeti na facebooku kot Inštruktorica Erika. On takrat še ni bil zainteresiran. Priznava, da je zdaj malce drugače, saj je minilo vendarle že 10 let. Damijan pa ravno nasprotno. Tu pa tam v kak šov še pokuka in zraven navija. Resničnostnih šovov pa danes ne priporočata, razen če bi bil podoben njunemu. Torej za tekmovalca zanimiv, za gledalce pa malo manj.

Na družinski kmetiji Dvornik se ukvarjata s predelavo ekološkega sadja, zelenjave in žit.



Njuna zveza, po horoskopu sta oba sta vodnarja, med njima je točno 10 let razlike, je bila zapisana v zvezdah. Ali pa tudi ne, saj je Erikina mama napovedala, da se bo hči poročila s kmetom. »Tega si niti v sanjah nisem mogla zamisliti. Očitno je imel dober traktor,« v smehu pove. Danes ji ni žal, rada ima samoto. Ljubezen sta kronala pred osmimi leti, ko se jima je rodila hči Klara. Po porodniški pa se Erika ni vrnila v staro službo, odločila se je, da bo ostala na kmetiji. V horoskope sicer ne verjameta, Damijan celo pove, da preklopi radio takoj, ko začnejo prebirati astrološko sliko dneva.

Trgovinice z dušo

»Bolj kot da bi se izpostavljala kot par iz resničnostnega šova, delava na tem, da sva prepoznavna kot proizvajalca kakovostnih izdelkov. Vendarle naju zanima dolgoročno dobro delo,« sta si enotna. Sodelovanja z velikimi veletrgovci si ne želita, saj menita, da bi zaradi masovne produkcije trpela kakovost. Zato svoje izdelke raje vidita v butičnih trgovinicah z dušo. V času študija si je Erika želela prepotovati Evropo, a ji prihranki tega niso dovoljevali.

7 zlatih je osvojil Damijanov liker.

»Zato sem dobila idejo, da bi mi kdo drug plačal, da potujem. Brezplačno pa potujejo le šoferji, zato sem naredila izpit, vse drugo je zgodovina,« pravi. Poučevanje vožnje je bilo le posledica pristanka na realnih tleh, saj je študij ekonomije po vrnitvi s popotovanj postal predrag. Vožnjo s tovornjaki je inštruiral tudi Damijan, ki je izpit opravil v vojski. Torej imata kar precej skupnih točk. Med drugim tudi to, da posvojita vse živali, ki se znajdejo na njunem dvorišču. In teh resnično ni malo.