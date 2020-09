Poplavljene ceste in kleti na Goriškem, reke hitro naraščajo

So tudi vaše kraje zajele poplave? Pošljite nam fotografijo.

Obilne padavine so ponekod na zahodu Slovenije že ponoči povzročale težave. V Novi Gorici in okolici so narasle meteorne vode zalile nekaj kleti in poplavile nekatere ceste, v Šempetru pri Gorici pa so gasilci posredovali tudi, ker je zaradi naraslih vod obtičal kombi. Na delu so gasilci, komunalne in druge dežurne službe, ki zčrpavajo vodo iz poplavljenih objektov in postavljajo vreče s peskom, s katerimi preusmerjajo tok meteorne vode.Močno poplavljeno je območje občine Renče - Vogrsko. Tudi tam je meteorna voda poplavila več cest, zalila kleti in stanovanjske hiše.Tudi širše območje občine Ajdovščina je zjutraj zajelo močno deževje. »Meteorna voda je poplavila več cest in zalila več kleti in stanovanjskih hiš. Aktivirana so bila gasilska društva Gasilske zveze Ajdovščina in Gasilske zveze Vipava. Gasilci izčrpavajo vodo iz poplavljenih objektov in postavljajo vreče s peskom, s katerimi preusmerjajo tok meteorne vode. Na delu so tudi dežurne cestne in komunalne službe,« poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.Hidrologi Agencije RS za okolje (Arso) ob tem opozarjajo tudi na nevarnost poplav na Vipavskem. »Reke in hudourniški vodotoki na Vipavskem naraščajo, ponekod že prihaja do razlivanj.«Danes so zlasti na zahodu države še možni močni nalivi, deževalo bo tudi ponoči, jutri bo zapihal tudi severni veter, ohladilo se bo.»Danes čez dan in v noči na soboto lahko v več delih države ob nalivih hitro narastejo hudourniški vodotoki, možna bodo tudi razlivanja. Vodnatost rek se bo povečevala. Danes čez dan bodo Vipava in njeni pritoki še naraščali, možna so razlivanja, ponekod tudi poplavljanja ob strugah. V soboto se bo vodnatost rek prehodno zmanjšala, v nedeljo in v noči na ponedeljek pa bodo reke v večjem delu države ponovno narasle,« so v hidrološkem poročilu še zapisali pri Arsu.