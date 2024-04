Ponoči sneg do nižin! Pobelilo bo večji del Slovenije

Danes smo se zbudili v hladno jutro. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, proti večeru bo na zahodu začelo deževati in sredi noči znatno snežiti. Dežurni prognostik Anže Medved je za Slovenske novice pojasnil, kakšno vreme lahko pričakujemo v naslednji dneh.

»Padavine se bodo danes zvečer okrepile na zahodu in ponoči razširile nad vso Slovenijo. Ker imamo hkrati dotok zelo hladnega zraka z vzhoda, se bo meja sneženja ponoči zelo hitro spuščala. Tudi do nižin. Marsikatere nižine bo pobelil sneg,« pravi.

Intenziteta sneženja bo najmočnejša od polnoči do treh zjutraj. In tudi pozneje proti jutru bo rahlo snežilo, a bo šla meja sneženja počasi navzgor na okoli 1000 metrov.

Velika nevarnost snegoloma, na Rogli tudi do 40 centimetrov snega

Snežilo bo po skoraj vsej Sloveniji razen na Primorskem in v Prekmurju.

Meteorologi največ snega pričakujejo ob alpsko-dinarski pregradi, sredogorju in visokogorju. »Tudi planote notranjske in kočevske, koroške in gorenjske bo pobelilo do nižin, prav tako osrednjo Slovenijo,« napoveduje Medved.

Ker so tla v nižinah osrednje Slovenije že topla, se bo sneg najverjetneje hitro talil. V primeru da se zelo močno usul sneg, bi lahko Ljubljano za kratki čas pobelilo, ampak čez dan bo sneg skopnel, pravi vremenoslovec.

Na 500 metrov bi lahko zapadlo okoli 20 centimetrov zelo mokrega in težkega snega, in ker imamo že olistana drevesa, je velika nevarnost snegoloma.

Na Rogli medtem lahko pričakujejo debelo snežno pošiljko, saj bi lahko zapadlo od 30 do 40 centimetrov snega.

Je možna pozeba?

»Temperature bi ostale nad lediščem, ker je bolj oblačno vreme. Je pa verjetnost v četrtek in petek, ko se bo začelo jasniti nebo, da bi krajevno izmerili temperature malo pod lediščem, ampak ne pričakujemo takšnih nizkih temperatur, kot smo jih imeli danes ali v nedeljo zjutraj,« pojasnjuje Medved.

V sredo in četrtek še možen sneg

Tudi v nadaljevanju bomo pod vplivom hladnih vetrov z vzhoda, kar bi lahko v sredo in četrtek, ko bodo nastajale plohe, možne tudi snežne plohe, lokalno tudi do nižin, a bo količino bistveno manjša kot to noč, ko pričakujemo malo bolj izdatne padavine.

Vreme se bo začelo umirjati za vikend

V petek in soboto bodo morda še kakšne plohe, od nedelje pa malo več sončnega vremena in postopoma topleje.

Kako bo med prazniki?

Med 27. aprilom in 1. majem bo najlepše vreme, okoli 1. maja pa kaže na spremembo vremena, ko se verjetnost za padavine nekoliko poveča. Medved pojasnjuje, da je napoved do takrat negotova in da se še spreminja iz dneva v dan. Pet dni pred 1. majem pa bodo vremenoslovci lahko bolj zanesljivo povedali, kakšno vreme nas čaka med prvomajskimi počitnicami.