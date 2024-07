Ponoči izmerili vročinske rekorde: poglejte, v katerih slovenskih krajih je bilo najhuje (FOTO)

Tako kot prejšnji teden tudi v teh dneh izstopajo visoke minimalne dnevne temperature. Ponekod so vremenoslovci v minuli noči izmerili rekordno najvišjo minimalno temperaturo.

Ponoči je bilo najbolj vroče v Podnanosu, kjer so izmerili 26,5 stopinje Celzija. Prejšnji rekord od tam je iz avgusta 2028, ko so izmerili za dve stopinji hladnejšo noč, in sicer 24,5 stopinje.

Rekordne najvišje minimalne temperature so izmerili še v kraju Bilje pri Novi Gorici (25,8), Tomaj (23,6), Volče (22,5), Škocjan – Divača (22,4).

Kakšni so bili prejšnji rekordi, si oglejte v tabeli spodaj.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Kakšno vreme nas čaka?

Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo dokaj sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severozahodu nastalo nekaj neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem ob burji do okoli 25, najvišje dnevne od 27 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo tudi drugod krajevne plohe in nevihte.

Opozorilo

Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.