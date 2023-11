Ponoči bo zapihal severni veter, hladneje bo

Ponoči bo pretežno jasno. Ob morju bo proti jutru nastala nizka oblačnost, po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije pa megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus tri do ena, ob morju okoli pet stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek dopoldne bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Popoldne se bo od severa začelo oblačiti. Zvečer bodo ponekod na severu že manjše padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od osem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto bodo v notranjosti Slovenije prehodno manjše krajevne padavine, do sobote zjutraj se bo delno razjasnilo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, sprva bo ponekod v južni in vzhodni Sloveniji nekaj megle ali nizke oblačnosti. Zapihal bo severni veter, hladneje bo.

Vremenska slika FOTO: Arso

V noči na nedeljo bo precej jasno z mrzlim jutrom, v nedeljo čez dan pa bo spet bolj oblačno.

Vremenska slika: Nad Atlantskim oceanom je območje visokega zračnega tlaka, ki sega čez zahodno in osrednjo Evropo nad Črno morje in Ukrajino. Frontalni val se pomika proti vzhodu čez severno polovico Evrope. Nad naše kraje doteka v višinah od severozahoda razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo vzdolž zahodne istrske obale nastalo nekaj nizke oblačnosti.

V petek bo v krajih vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo precej jasno, popoldne se bo od severa oblačilo. V sosednjih krajih Avstrije bodo zvečer posamezne plohe.