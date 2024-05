Po manj kot dveh mesecih umrl še en Boeingov žvižgač

En incident je nesreča. Dva vzbudita sume. Pri treh ali več pa že skoraj ne more biti naključje. In v primeru Boeingovih letal, ki v zadnjih mesecih polnijo naslove z incidenti, kot so izguba vrat med poletom, odpadlo pristajalno kolo in pokrov motorja, menda ne gre za velikansko smolo, temveč za proizvodne napake. Tako sta vsaj zatrjevala Joshua Dean in John Barnett, ki sta glasno opozarjala na nepravilnosti Boeingovih letal. Zdaj sta oba žvižgača utihnila – drug za drugim sta umrla manj kot dva meseca narazen.

Petinštiridesetletni Joshua Dean je leta 2019 prevzel vlogo inšpektorja za kakovost pri podjetju Spirit AeroSystems, ki za Boeing izdeluje trupe letal 737 max, a je lani pristal na cesti. Izguba službe, tako je zatrjeval, je bila maščevanje, ker ni mogel več molčati ob nepravilnostih, na katere je naletel med svojim delom. Glasno je izrazil zaskrbljenost zaradi napačno izvrtanih lukenj na zadnjem delu letala, ki so ključne za vzdrževanje tlaka v kabini. Bil pa je tudi priča v tožbi delničarjev podjetja Spirit AeroSystems proti podjetju, češ da jim je prikrivalo težave s kakovostjo.

V tem letu so o nepravilnostih Boeingovih letal spregovorili že štirje.

Za Deana je bil usoden skupek bolezni. Bil je zdrav, pred nekaj tedni pa je zaradi težav z dihanjem pristal v bolnišnici. »Moj sin se bori za življenje. Testi so pokazali, da je zbolel za gripo in se okužil z bakterijo MRSA, okužba se je razvila v pljučnico. Morali so ga intubirati,« je dejala njegova mama, ki je vse do zadnjega upala na srečen razplet. Deanovo smrt sta njegova odvetnika Brian Knowles in Rob Turkewitz označila za veliko izgubo za letalsko skupnost in za javnost na sploh.

Ta teden je utihnil Joshuov glas, že na začetku marca pa tudi glas Johna Barnetta, ki so ga našli mrtvega v njegovem tovornjaku. Policija še preiskuje njegovo smrt. Barnett, ki je za Boeing delal skoraj 30 let, je razkril, da naj bi v letala vgrajevali dele slabše kakovosti, skrbela pa ga je tudi hitrost, s katero so pri podjetju gradili letala.