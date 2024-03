Pomlad se prebuja na celjskem sejmu

Med 15. in 17. marcem 2024 bo na celjskem sejmišču pet izjemnih sejmov, ki vas bodo z naborom raznovrstnih storitev, izdelkov in aktivnosti popeljali v svet raznolikih doživetij.

Na začetku sejemskega popotovanja vas pričakuje Altermed & Flora – sejem, ki predstavlja pot do zdravega življenja in celostnega blagostanja. Na treh prizoriščih boste spoznali številne alternativne pristope k zdravju in naravni samooskrbi ter zanimive storitve in izdelke, kot so prehranska dopolnila, zelišča in rastlinska zdravila, kristali, poldragi kamni, zdravilni kamni, meteoriti, med in izdelki iz čebeljega voska, zdravstveni turizem, joga, eko čistila, glineni izdelki, sadike, liofilizirano sadje, orodje za oskrbo rastlin, visoke grede, izmenjevalnica semen in še mnogo več.

Festival kave Slovenija, ki bo potekal istočasno, vas bo navdušil s čudovitim svetom kavnih različic in butičnih ponudb, ki se odlično ujemajo z njimi. Med drugim bomo spoznali slovenske izdelovalce gina, pa tudi ponudnike slaščic, čajev in butičnih vin – razvajanje za še najzahtevnejše brbončice.

Manjkal ne bo niti čudoviti svet čebelarstva na sejmu ApiSlovenija, največji čebelarski prireditvi v Evropi. V Sloveniji smo ponosni na bogato čebelarsko tradicijo, zato boste lahko čebelarji med 16. in 17. marcem spoznavali najnovejšo opremo, materiale in tehnologije, ki vam bodo pomagali razumeti, kako skrbeti za naše krilate prijatelje.

Za ljubitelje lova in narave bodo od 15. do 17. marca na voljo Dnevi lovstva, ko boste odkrivali najnovejšo opremo, pripomočke ter pridobili koristne nasvete za uspešen in varen lov. Prireditev bo tudi odlična priložnost za druženje in učenje o pomenu sobivanja z naravo, lovci pa se boste lahko pomerili tudi v kuhanju divjačinskega golaža.

Prvi tovrstni sejem pri nas, Dnevi športnega strelstva, bo prav tako od 15. do 17. marca, ko boste lahko raziskali najnovejšo opremo in pripomočke za športno strelstvo ter se preizkusili v različnih strelskih disciplinah. V sodelovanju s strokovnjaki iz panoge boste lahko odkrivali navdihe za nekoliko drugačno preživljanje prostega časa.

Ne zamudite te izjemne priložnosti in obiščite kar 5 vrhunskih sejmov z zgolj 1 vstopnico! Vstopnice lahko po nižji ceni kupite ŽE V PREDPRODAJI.

Pridružite se nam med 15. in 17. marcem 2024 na celjskem sejmišču!

