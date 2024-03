Pomagali so jim domačini in partizani

Ob 79. obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 Je Reviens z desetčlansko posadko pod vasjo Gradenc v Suhi krajini se je tamkajšnje turistično društvo ob spomeniku poklonilo posadki in pilotu Edwardu F. Loganu.

Ameriški posadki je 9. marca 1945 na 34. misiji v avstrijskem Gradcu z zadeto in močno poškodovano letečo trdnjavo uspelo prileteti do Suhe krajine, kjer je kot zadnji s padalom v Gradencu izskočil prav poveljujoči pilot. Vsi člani posadke so pri odskoku ostali živi ter se iz Bele krajine s pomočjo domačinov in partizanov varno vrnili v bazo v Italiji.

Spominu na junaške letalce se je poklonil tudi župan Jože Papež. FOTO: Slavko Mirtič

Zaveza miru

Na spominski uri so zbrane spomnili na nesrečen pomnik dogodka s srečnim koncem na tleh Suhe krajine predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, domačinka Bojana Vidmar, ilustrator Igor Tratnik in žužemberški župan Jože Papež. »Srečen sem, da sem tukaj v Sloveniji in Gradencu. Rad bi se vam zahvalil, da se s tem dogodkom ohranjate spomin na pogumne Američane, ki so strmoglavili tukaj,« je dejal v New Jerseyju rojeni Američan John Boyd, ki že več kot četrt stoletja živi v Dolenji Pirošici v Posavju, in dodal, da dogodek iz preteklosti pomeni zavezo miru, svobode in prijateljstva med obema narodoma.

79 let je minilo od dogodka v Gradencu.

Da je prijateljstvo v današnjem nemirnem svetu velika vrednota, je povedal tudi Jože Konda, član izvršnega odbora Združenja vojaških pilotov Slovenije. »Mi smo bili z zavezniki prijatelji v času najtežjega obdobja naše zgodovine. Ljudje, ki so bili tukaj in tam, so bili pripravljeni žrtvovati življenje za svobodo. Gradenc ni samo vasica, Gradenc je kraj velikih ljudi in tak naj tudi ostane,« je povedal Konda, ki je delil spomin s sogovorniki pred spominsko ploščo z imeni vseh desetih ameriških letalcev.

Po krajši slovesnosti, na kateri je nastopil kantavtor Primož Pasar, je sledilo prijetno družabno druženje z vaščani Gradenca na domačiji Vidmarjevih.