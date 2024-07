Pomagajmo malemu Niku, da bo shodil, vrstnike lahko le opazuje pri hoji in igri (FOTO)

Mali Nik iz novejšega dela Maribora, iz Borove vasi tik pod Pohorjem, je naslednje bitjece, ki potrebuje našo pomoč. Ker se je rodil mnogo prezgodaj, je v njegovem razvoju šlo marsikaj narobe in zdaj potrebuje denar za operacijo v ZDA. Ta bo namreč dobra tri leta staremu borcu, v družbi pravemu veseljaku, pomagala shoditi.

Za mlade starše je po veselem pričakovanju huda preizkušnja, ko izvedo, da njihov dojenček ni povsem zdrav. Mnogim se podre svet, toda velika večina se ne vda v usodo. Prav takšna sta Janja Miketek in Matjaž Augustinovič, ki se jima je 17. februarja 2021, tri mesece prezgodaj, rodil mali Nik. Nadvse ju je prizadelo, ko sta izvedela, kaj jima je namenila usoda, a sta ob spoznanju, da še vedno obstaja možnost za normalno življenje njunega sinčka, sklenila, da bosta storila vse, kar bi lahko pomagalo Niku, da bo zaživel tako kot njegovi zdravi vrstniki. Žal je vse povezano z visokimi stroški in zato znova naprošamo vas, cenjene bralke, dragi bralci, da po svojih zmožnostih prek vplačila v Krambergerjev sklad pomagate Niku do zdravnika v ZDA.

Samo v ZDA

»Nemalokrat nas doletijo nepričakovane stvari, ki jih skozi življenje poskušamo reševati, žal pa nas življenje včasih postavi pred ovire, s katerimi se težko soočimo čisto sami. Še posebno težko je, ko smo skoraj nemočni in pri tem trpijo otroci. Najverjetneje bi vsak starš za otroka naredil vse, pa naj bo še tako težko. Tudi naša znanca in prijatelja sta se v nekem trenutku znašla pred težko situacijo, zaradi katere smo se mnogi odločili, da bi s skupnimi močmi poskusili zbrati nujnih 90.000 evrov. Res gre za veliko denarja, a Slovenke in Slovenci v takšnih primerih vedno stopimo skupaj in pomagamo,« je povedala družinska prijateljica.

Triletni Nik ima posebno obliko cerebralne paralize, ki mu onemogoča, da bi samostojno stal in hodil. Zaradi poškodb možganov, ki je posledica prezgodnjega rojstva, se bori s spastično diplegijo, ki močno vpliva na njegovo gibanje in motorične sposobnosti. Najprej je treba zbrati sredstva za zahtevno operacijo na hrbtenjači, ki bi lahko izboljšala Nikovo kakovost življenja. Operacija, ki jo je uspešno mogoče opraviti le v ZDA, je luč na koncu predora za dečka, njegove starše in vse bližnje. Vendar je cena tista ovira, ki jo lahko premagajo le z velikodušnostjo in solidarnostjo skupnosti.

Pohitel na svet

Prezgodnje rojstvo je vplivalo na Nikove možgane, v njegovem imenu pa mamica in očka povesta: »Ker ga je zanimalo, kaj se dogaja po svetu, je pohitel in se rodil kar tri mesece prezgodaj. Tako so se pri Niku že kaj kmalu po rojstvu začele pojavljati možganske krvavitve, ki so onemogočile možganski tekočini pretakanje iz enega dela možganov v drugega. Zato je Nik v prvih petih mesecih prestal številne operacije glave. Vstavili so mu cevčico, ki poteka od možganov prek prsnega koša v želodec in omogoča normalen pretok likvorske tekočine. Njegovi možgani tako ne zatekajo in delujejo normalno.«

Nik sicer normalno govori in sploh komunicira, žal pa ne more samostojno stati in hoditi. Pri spastični diplegiji je zaradi poškodb možganov najbolj prizadeto gibanje spodnjih okončin, noge so toge in šibke, prizadete pa so lahko tudi roke, a po navadi manj kot noge. Glavni znak bolezni je spastičnost, kar pomeni povečan mišični tonus. To se kaže kot togost in krčevitost mišic, zaradi česar so gibi oteženi in nenatančni. Poleg tega imajo otroci s spastično diplegijo lahko tudi težave z ravnotežjem in koordinacijo.

Po večini samoplačniško

In medtem ko vrstniki veselo hodijo, tekajo, skačejo in se prepuščajo gibalnim vragolijam, jih lahko Nik le opazuje. A z operacijo v ZDA bi se to lahko občutno spremenilo. Lažje se bo gibal, vzpostavljal ravnotežje, pravilno držo telesa in samostojno zakorakal v svet. Za to naj bi poskrbel ugledni nevrokirurg T. S. Park, ki je na pediatrični kliniki St. Louis Children's Hospital v ZDA doslej uspešno operiral na tisoče otrok, med njimi tudi več deset slovenskih, z najhujšo obliko cerebralne paralize. Uspešnost uglednega zdravnika, ki je večkrat obiskal Slovenijo, med drugim URI Soča, je skoraj 100-odstotna. T. S. Park je vodja Centra za spastičnost cerebralne paralize in velja za svetovnega strokovnjaka na področju selektivne dorzalne rizotomije (SDR), kirurškega posega za izboljšanje hoje pri otrocih s spastično cerebralno paralizo. Zaupajo mu številni starši po svetu, tudi Nikova mamica in očka, ki sinu po svojih možnostih omogočata skrbno nego, napredovanje, izvajanje terapij, ki pa so po večini samoplačniške. Tako tudi operacija v Združenih državah Amerike.

V prvih mesecih je preživel številne operacije glave. FOTO: Družinski arhiv

Janja Miketek in Matjaž Augustinovič potrebujeta pomoč za sinovo operacijo v ZDA. FOTO: Družinski arhiv

Bori se s spastično diplegijo. FOTO: Družinski arhiv

»Sva Janja Miketek in Matjaž Augustinovič, mamica in očka triletnemu borcu Niku, ki potrebuje vašo srčno pomoč za operacijo v ZDA, ki mu bo omogočila boljše in lažje življenje ter mu ponudila možnost za samostojno hojo. Zato prosimo, da postanete del naše srčne zgodbe o boljši prihodnosti našega Nika,« še skleneta.