Politiki enotni glede ene stvari! O tem se strinjajo tako levi kot desni

Pirotehnika se mnogim zdi nepogrešljiva za praznično vzdušje, a prinaša tudi številne težave za ljudi, živali in okolje. Politične stranke so si v mnenjih o prazničnem pokanju letos enotne, čeprav njihov pristop in poudarki nekoliko variirajo.

Dvig starostne meje in opozorilne nalepke

Nova politična stranka Demokrati, ki jo je zasnoval Anže Logar, predlaga vrsto ukrepov, ki bi uredili to področje. Menijo, da je treba dvigniti starost za nakup in uporabo vseh pirotehničnih izdelkov na 18 let, zakonodajo pa zaostriti tako, da bi bila uporaba dovoljena le med 30. decembrom in 1. januarjem, nakup pa omejen na obdobje med 19. in 26. decembrom.

V MOL so se odločili, da bo v primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami.

Stranka predlaga tudi popolno prepoved uporabe vseh vrst pirotehnike v strnjenih naseljih in uvedbo opozorilnih nalepk na pirotehnične izdelke, podobno kot pri cigaretah.

»Ozaveščanje javnosti o nevarnostih pirotehnike za ljudi in živali je ključnega pomena,« so zapisali. Obenem so izrazili dvom o smislu organiziranih ognjemetov ob slabem vremenu, saj ti nimajo pričakovanega učinka in negativno vplivajo na okolje ter živali.

Stres za otroke, starejše in živali

Socialni demokrati (SD) že dlje zagovarjajo popolno prepoved uporabe pirotehnike. Podpredsednica SD mag. Meira Hot je na tem področju aktivna že od leta 2018, ko je vložila več pobud za spremembo zakonodaje. Stranka poudarja, da pirotehnika povzroča stres pri ranljivih skupinah, kot so otroci, starejši in bolniki, ter močno vznemirja tako domače kot prostoživeče živali.

Dodali so, da bodo vztrajali pri okrepljenem nadzoru nad prodajo in uporabo pirotehnike ter pri povišanju kazni za kršitelje.

Simbolična fotografija. FOTO: Marko Edge

Poudarek na varnosti in ozaveščanju

Gibanje Svoboda se osredotoča predvsem na varnost. Poudarjajo, da pirotehnika vsako leto povzroči resne poškodbe, predvsem med otroki, zato pozivajo k odgovorni in premišljeni uporabi zakonsko dovoljenih pirotehničnih izdelkov.

Pirotehnika je problematična z vidika motenja javnega reda in miru, zato zagovarjajo preventivne ukrepe in ozaveščanje, so sporočili za Slovenske novice. Opozarjajo tudi na vpliv teh izdelkov na občutljive skupine, kot so starejši, bolniki in živali.

Strožji ukrepi in ozaveščanje

Vse tri stranke poudarjajo potrebo po strožjih ukrepih, ki bi zaščitili ljudi, živali in okolje pred negativnimi posledicami pirotehnike. Prepoznavajo tudi pomen ozaveščanja o njenih nevarnostih ter spodbujajo alternativne načine praznovanja, ki ne škodujejo skupnosti in naravi.

Tudi živali močno trpijo ob prazničnem pokanju. FOTO: Aleksandar Malivuk/shutterstock

Z letošnjimi predlogi postaja jasno, da bi se lahko zakonodaja na tem področju kmalu zaostrila, kar bi prineslo večjo varnost in bolj premišljeno praznično vzdušje, pa tudi morebitni razcvet črnega trga.

Iz stranke SDS na naša vprašanja niso odgovorili.