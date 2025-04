Korčula: en otok, nešteto čarov

Ko beseda nanese na dalmatinski otok Korčula, človek sploh ne ve, kje bi začel naštevanje vsega, kar ponuja. Marsikdo najprej pomisli na znamenitega popotnika Marca Pola, ki naj bi bil s Korčule. Čeprav o tem podatku nekateri dvomijo, pa drži, da so ga ujeli v bližini otoka v pomorski bitki 9. septembra 1298 med Benečani in Genovežani. V mestu so danes njegova hiša, stolp in muzej. Ni pa nobenega dvoma, da je v pristaniškem mestecu Vela Luka odraščal priljubljeni hrvaški pevec Oliver Dragojević. Sam je večkrat poudaril, da je tam preživel nekaj najlepših let svojega življenja.

Otok je bil od nekdaj privlačen za osvajalce in popotnike

Si želite praznovati novo leto sredi poletja? No, pravzaprav polovico novega leta? Potem bo treba na Polnovoletni festival, ki bo letos med 28. junijem in 1. julijem. Gre za tradicionalno zabavno prireditev, karnevalsko parado po ulicah Korčule, ki vsako leto privabi veliko gostov. Ti na prostem po vseh kotičkih mesteca rajajo do zgodnjih jutranjih ur. Podobno veseljačenje gre pričakovati tudi na festivalu domačega piva (Craft Beer Festival), nekoliko bolj uglajeno pa je verjetno na vinskem festivalu. Julija in avgusta bodo mesto Korčula ter kraji Čara, Smokvica in Blato gostili vinske večere. Na dogodkih se zberejo lokalni vinarji ter predstavijo vina, pridelana na otoku. A da ne bo videti, kakor da je to samo žurerski prostor, se tam odvijajo tudi precej resnejši festivali, od kulturnozgodovinskih, umetniških do športnih.

Narava je dih jemajoča. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec

Kulinarika temelji na mediteranski hrani, imajo tudi nekaj specialitet, vključno z dobro kapljico.

Mesto Korčula velja za eno najlepše ohranjenih srednjeveških mest na Jadranu. Da je bil otok že od nekdaj privlačen za vse osvajalce in popotnike, potrjuje dejstvo, da so na njem trajni pečat vtisnile ilirska, grška, rimska, hrvaška, benečanska, francoska in avstro-ogrska kultura.

Camino Po vzoru svetovnih romarskih poti so nedavno začrtali tudi Camino Korčula. Gre za 158 kilometrov dolgo krožno pot, ki je v več pogledih unikatna. Prehodi se jo lahko kajpada v več etapah, ki gredo po čudoviti obali, barvitih gričih, vinogradih, starih vasicah, vmes pa lahko okušate res vrhunsko lokalno kulinariko, zaščitna znaka sta brez dvoma oljčno olje in vino.

Otok je idealna destinacija tudi za tiste, ki radi uživajo v naravi in aktivnem oddihu. Pravijo mu tudi otok morja, sonca, kamna in vina. Kristalno čisto morje, skrite plaže in bujna mediteranska vegetacija ponujajo popoln prostor za sprostitev. Različne pohodniške in kolesarske poti vodijo skozi slikovite vinograde in oljčne nasade, medtem ko je morje idealno za potapljanje, jadranje in kajakaštvo.